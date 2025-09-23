'Cuco' Ziganda, nuevo entrenador de la Cultural

La Cultural y Deportiva Leonesa anunció este martes que ha llegado a un acuerdo con el técnico navarro José Ángel 'Cuco' Ziganda para que se haga cargo de su primer equipo esta temporada, en sustitución del destituido Raúl Llona.

Ziganda, de 58 años, fue futbolista profesional en clubes como Osasuna o Athletic Club y llegó a ser internacional absoluto en dos ocasiones. En Primera División disputó 381 encuentros y marcó 111 goles.

Una vez finalizada su etapa como jugador, inició su trayectoria como entrenador en las secciones inferiores del club navarro y luego pasó por el Xerez Club Deportivo, el Athletic Club, el Real Oviedo o el Huesca, en el que fue destituido en octubre de 2023. Esa fue su última experiencia en un banquillo.

El entrenador de Larrainzar llega a León acompañado por los técnicos asistentes Jorge Pérez y Julián Marín y dirigirá su primera sesión de entrenamiento con su nuevo equipo este martes.

Este miércoles se sentará ya en el banquillo de la Cultural en el torneo solidario cuadrangular que se disputará en el estadio Reino de León y en el que participarán también Ponferradina, Zamora y Ourense.

Su estreno en partido oficial como técnico culturalista llegará en la séptima jornada de liga, el próximo domingo -18,30 horas- en el Nuevo Estadio José Zorrilla ante el Real Valladolid.