El Ayuntamiento de Barcelona afirma que el Camp Nou aún no cumple los requisitos de seguridad

La vicepresidenta institucional del FC Barcelona, Elena Fort, ha asegurado este martes que el Spotify Camp Nou cumple "estrictamente" con toda la normativa "en materia de seguridad" pese a no estar aún acabado.

"La seguridad está certificada por la dirección de obra y por la ECA. Que la obra no esté plenamente acabada no quiere decir que no sea segura. La seguridad es un elemento que está garantizado. De hecho, el estadio es mucho más seguro que el de 1957", ha afirmado Fort en rueda de prensa.

Sin embargo, horas después, el Ayuntamiento de Barcelona confirmóque el estadio del FC Barcelona no cumple todavía los requisitos de seguridad necesarios para su reapertura con un aforo provisional de 27.000 espectadores.

visita al estadio

La vicepresidenta del Barça acompañó a 80 periodistas en una visita por las entrañas del nuevo Spotify Camp Nou. En el siguiente enlace podrás ver un vídeo de nuestro compañero Edu Badía.

Así se encuentra el Camp Nou a 23 de septiembre

"La licencia de primera ocupación puede decir que la edificación es correcta y se ajusta a normativa y darse condicionada o con indicaciones de cosas que faltan o están inacabadas. Nosotros ya hemos presentado toda la documentación y cumplido con todos los requerimientos, y ahora depende de ellos", apuntaba Fort durante esa visita en la mañana de este martes.

Antes de que se supiera la decisión del Ayuntamiento, la vicepresidenta del club catalán negaba que hubiera un pulso con el consistorio barcelonés: "Con el Ayuntamiento hemos trabajado codo con codo, saben de la importancia de este proyecto, que es un proyecto de ciudad, y no tenemos ninguna queja concreta de ellos". Esta primera licencia permitía la entrada de unos 27.000 espectadores dentro de la fase 1a

Y es que Fort ha recordado que la UEFA tiene "su propia normativa" y que hasta que el club no obtenga la licencia de primera ocupación de la fase 1b (que ampliará el aforo disponible hasta los 45.000 espectadores), no podrá jugar partidos de Champions en el Spotify Camp Nou.