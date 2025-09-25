El PSOE de Ferrol acusa al gobierno local de incumplir la promesa de abrir cinco comedores sénior y de operar un servicio sin contrato

El PSOE de Ferrol ha acusado al gobierno municipal, liderado por José Manuel Rey Varela, de incumplir sistemáticamente su promesa electoral de abrir cinco comedores sénior en la ciudad. La concejala Eva Martínez Montero denunció que, además del incumplimiento, se cumplen casi dos años desde que finalizó el proyecto piloto que puso en marcha el PP, lo que significa que un único comedor está operando "sin contrato" desde diciembre.

"Esta situación irregular lo que significa es que en la actualidad, y desde hace casi dos años, se mantiene abierto un único comedor en el que comen gratis veinte personas, ya que al no existir tampoco ordenanza reguladora, no se puede regular el precio de los menús", criticó la concejala socialista.

Martínez Montero lamentó la "falta de gestión del gobierno local" y el hecho de que el servicio se esté prestando sin una ordenanza que regule el precio y los perfiles de los usuarios, dificultando el control sobre el objetivo principal del recurso: combatir la soledad no deseada.

PROMESAS INCUMPLIDAS

La edil recordó que los comedores sénior fueron objeto de una "oposición furibunda" por parte del Partido Popular durante el mandato anterior, cuando estos espacios tuvieron que cerrar por la pandemia y la posterior falta de demanda. En ese momento, el PP se había comprometido a reabrir los cinco comedores en los primeros 100 días de gobierno de Rey Varela.

"La apertura de los cinco comedores fue una de las propuestas del Rey Varela para los 100 primeros días de gobierno, promesa a la que llegó gracias al contrato menor que vendió como proyecto piloto y con la excusa de precisar esos tres meses para poder abrir el resto", señaló Martínez Montero.

La concejala concluyó que, más de dos años después, Ferrol solo cuenta con un comedor social gratuito en el centro de mayores de Río Xubia, que funciona sin regulación, y lamentó que "el tiempo, lamentablemente y de nuevo, viene a darnos la razón" sobre las advertencias que su grupo había hecho al PP.