El Proyecto Oblatas O´Mencer de Ferrol, Premio Misión Compartida de la CONFER por su labor con víctimas de trata

El Proyecto Oblatas O´Mencer Ferrol ha sido distinguido con el Premio Carisma en la categoría de Misión Compartida, un galardón otorgado por la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) que reconoce su dilatada trayectoria en la atención integral a mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata sexual en la comarca de Ferrolterra.

El fallo del jurado, hecho público este lunes, pone en valor el modelo colaborativo de esta iniciativa heredera de la presencia de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor en la ciudad naval desde 1926. El premio será entregado en una ceremonia que se celebrará en Madrid el próximo mes de noviembre.

El jurado, presidido por el secretario general de CONFER, Jesús Miguel Zamora, y compuesto por figuras destacadas del ámbito eclesial y social como el director de Vida Nueva, José Beltrán, y el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha destacado la capacidad de O´Mencer para aunar el carisma original de la congregación con la profesionalización de la intervención social.

De la acogida de 1926 al empoderamiento digital

El nombre del proyecto resume la filosofía de un centro que en la última década ha transformado la vida de más de 200 mujeres. Actualmente, O´Mencer atiende anualmente a una treintena de usuarias, en su mayoría procedentes de Europa del Este y América Latina, a quienes ofrece un recurso residencial de acogida, atención psicológica especializada, formación laboral y acompañamiento espiritual.

En los últimos años, los programas de intervención han evolucionado para adaptarse a las nuevas necesidades sociales, incorporando talleres de alfabetización digital y estrategias de inserción laboral como herramientas clave para romper el círculo de vulnerabilidad y exclusión.

La labor de las Oblatas en Ferrol se remonta a casi un siglo atrás, cuando la congregación se asentó en la zona con la misión fundacional de "buscar y liberar a la mujer herida". Hoy, O´Mencer materializa ese legado como uno de los pilares fundamentales de la acción social de la Iglesia en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, destacando por su gestión compartida entre laicos contratados, voluntariado y la comunidad religiosa.

Otros galardonados

Junto al proyecto ferrolano, los Premios Carisma 2026 han reconocido en un total de once categorías a personalidades e instituciones como el actor Antonio Banderas (Fe y Cultura por Godspell), el comunicador Jimeno de Cadena 100 (Comunicación) o el Papa León XIV con un galardón especial por su labor en favor de la paz. Asimismo, ha sido premiado el convenio entre la Iglesia y la Generalitat de Cataluña para vivienda social, en la categoría de Justicia y Misión.