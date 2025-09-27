El PP de Cedeira y vecinos del casco viejo vuelven a reclamar soluciones por el mal estado de las baldosas

El Partido Popular de Cedeira llevó de nuevo al pleno municipal el problema de las numerosas baldosas rotas en el casco viejo, una situación que, según denuncian, ya ha provocado accidentes, con vecinos que incluso sufrieron roturas de tobillo y presentaron denuncias contra el Concello.

En la sesión ordinaria de este mes, los populares acudieron acompañados por una representación de vecinos que quiso dejar constancia de su malestar por la falta de soluciones.

El portavoz del PP, Xulio Cribeiro, aseguró que “a través de los plenos, las redes sociales, la prensa y con más reuniones con los vecinos vamos a seguir insistiendo en la necesidad de reparar cuanto antes el grave problema de pavimento que padece Cedeira”.

Cribeiro añadió que “la dejadez y la falta de mantenimiento de los espacios públicos ya no solo sucede en el casco viejo, sino que se extiende a más zonas de Cedeira y sus parroquias”.

Los vecinos, que intervinieron en su mayoría durante el pleno, expresaron su hartazgo: “Nunca Cedeira estuvo tan mal, con un casco viejo en pésimas condiciones. A las numerosas baldosas rotas se suma la falta de limpieza y de aparcamientos, y ahora la aparición de ratas”. También recordaron que ni siquiera las 150 firmas recogidas para exigir mejoras han logrado que el gobierno local actúe.

El PP de Cedeira agradeció la presencia de los vecinos en la sesión y reiteró su compromiso de seguir trabajando para que el casco viejo sea “un lugar seguro, limpio y confortable”.