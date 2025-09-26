El personal de Einsa Print se movilizará el 23 de octubre en Madrid en coincidencia con el juicio de impugnación del ERE

Los trabajadores y trabajadoras de Einsa Print han convocado una movilización para el 23 de octubre en Madrid, con motivo de la celebración en la Audiencia Nacional del juicio de impugnación del expediente de regulación de empleo (ERE). Además, en la semana previa, el personal también ha previsto concentrarse delante del Ayuntamiento de As Pontes, en un día aún por concretar.

Así se ha acordado en la asamblea general convocada este jueves por el comité para informar del estado de la impugnación, la fijación de la fecha de juicio y evaluar las acciones a desarrollar, según traslada la CIG en un comunicado.

En este sentido, el secretario comarcal de la CIG-Industria de Ferrol, Serxio Martínez, ha reiterado la reivindicación de que se mantenga el acuerdo de garantías de empleo hasta finales de 2026, que la empresa incumplió.

En este momento, tal y como apunta la representación de los trabajadores, se está "desmantelando" la maquinaria de artes gráficas y en las instalaciones de Penapurreira solo permanecen alrededor de 25 empleados haciendo tareas de mantenimiento y oficina. Este es el personal que, en el marco del expediente de regulación, la empresa contempla mantener como máximo hasta marzo de 2026, fecha en la que también serán despedidos.