Europa domina con comodidad tras la primera jornada de la Ryder Cup

Jon Rahm y Scottie Scheffler, durante la primera jornada de la Ryder

Europa cerró este viernes la primera jornada de la Copa Ryder 2025 con una ventaja de 5,5 a 2,5 sobre Estados Unidos, tras imponerse por 2,5 a 1,5 en los duelos de 'fourball' de la sesión vespertina, incluida una victoria de Jon Rahm frente a Scottie Scheffler.

Rahm, emparejado con el austríaco Sepp Straka, se impuso al dúo formado por Scheffler -número 1 del mundo- y J.J. Spaun por 3&2 (tres golpes de ventaja y dos hoyos por jugar) en el campo de golf Bethpage Black de Nueva York.

Rahm firmó cinco ‘birdies’ que dieron a Europa la victoria en tres hoyos, mientras que Scheffler apenas pudo responder con tres en el tramo final, que no sirvieron para que Estados Unidos recortara su desventaja.

Más tarde, los ingleses Justin Rose y Tommy Fleetwood dieron su segunda victoria de la tarde a Europa al imponerse por un golpe a los estadounidenses Ben Griffin y Bryson DeChambeau.

Por su parte, el norirlandés Rory McIlroy y el irlandés Shane Lowry para Europa y Sam Burns y Patrick Cantlay para Estados Unidos firmaron el único empate de la primera jornada y se repartieron medio punto por pareja.

Cameron Young y Justin Thomas dieron a Estados Unidos su único punto de la sesión al arrasar al sueco Ludvig Aberg y al danés Rasmus Hojgaard por 6&5 (seis golpes de ventaja y cinco hoyos por jugar).

Europa había arrancado la defensa del título tomando una ventaja de 3-1 en los duelos de 'foursome' de la sesión matutina.

En la segunda jornada de la Copa Ryder, este sábado, se volverán a disputar cuatro duelos de 'foursome' y cuatro de 'fourball'.