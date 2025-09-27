Sigue en directo Tiempo de Juego este sábado desde las 13:00h con el Atlético - Real Madrid

GETAFE - LEVANTE (14:00 HORAS)

La jornada de sábado la abrirán en el Coliseum el Getafe y el Levante. Un partido en el que los de José Bordalás quieren sumar los tres puntos después de haber logrado sólo uno de los últimos seis en juego, mientras que los granotas buscan la segunda victoria del curso para alejar los puestos de descenso, en los que podrían acabar la jornada.

El Getafe sigue estando ubicado en los puestos de honor de la clasificación pese a encadenar dos partidos consecutivos sin ganar. Los azulones son séptimos a un punto de los puestos de Liga de Campeones, y ante un equipo de 'su liga' intentarán mantener la buena dinámica de resultados y la condición de invicto como locales. Para ello, necesitarán apuntalar la defensa, ya que en dos de las tres victorias de este curso dejaron a cero su portería.

Por su parte, el Levante, que visita un campo en el que no han ganado en ninguna de sus últimas cuatro visitas --tres derrotas y un empate--, buscará en el Coliseum retomar el ascenso que estaba llevando a cabo antes de caer el pasado miércoles ante el Real Madrid. Ahora, se encomienda a Etta Eyong, que encadena tres jornadas marcando, y Carlos Álvarez para tomar Getafe.

ATLÉTICO - REAL MADRID (16:15 HORAS)

El Riyadh Air Metropolitano acoge el primer derbi del curso entre Atlético y Real Madrid, un partido que, pese a producirse muy pronto en la temporada, ya tiene tintes de 'final', sobre todo, para los rojiblancos, que marchan octavos con nueve puntos, a otros nueve de su máximo rival, el líder doméstico, después de un inicio irregular y poco convincente de los de Diego Pablo Simeone.

Es cierto que el Atlético solo ha sufrido una derrota en este inicio liguero, ante el RCD Espanyol (2-1) en la primera jornada, pero el rendimiento no ha sido el esperado ante equipos a priori de menor nivel, como Elche CF, Deportivo Alavés y RCD Mallorca, saldados estos duelos con empate. Un lastre que parece demasiado importante en solo seis encuentros y que ya complica las aspiraciones de título de los 'colchoneros'.

Pero los de Simeone se agarran al 'factor Metropolitano'. Y es que es en su feudo donde han celebrado las dos únicas victorias, hasta el momento, de la temporada. La primera, cómoda ante el Villarreal CF (2-0); y la segunda, la más reciente, frente a un competitivo Rayo Vallecano que vencía a falta de menos de 15 minutos para el final. Un 'hat-trick' de Julián Álvarez les permitió sumar los tres puntos y llegar al derbi con más confianza y la euforia de una remontada agónica.

El papel del Metropolitano se antoja vital para el Atlético, teniendo en cuenta, además, que es una plaza que recientemente se le ha atragantado al Real Madrid. De hecho, los madridistas solo han ganado en 2 de los 10 derbis disputados en el feudo rojiblanco, en los que ha recibido 13 tantos en contra.

Pero el conjunto entrenador por Xabi Alonso afronta al primer derbi de la temporada en las mejores condiciones posibles: con pleno de triunfos -seis en Liga y uno en Champions-, líderes en solitario y con el nuevo engranaje cada vez más engrasado. El tolosarra está viendo cómo sus ideas y automatismos empiezan a aflorar, con la presión tras pérdida y el compromiso colectivo como dos aspectos innegociables para los blancos.

El técnico vasco ha logrado tener a toda su plantilla enchufada gracias a un reparto de minutos claro y evidente desde el inicio del curso. Poco a poco se va viendo a un equipo reconocible sobre el césped, que cuenta además con un Kylian Mbappé en un gran estado de forma, con 9 tantos en siete encuentros disputados hasta ahora esta temporada. El francés no estuvo en el partido de primera vuelta liguero del año pasado, pero sí marcó en la segunda en el Santiago Bernabéu.

Los madridistas deberán prepararse para, como acostumbra el Atleti en el Metropolitano, un inicio agresivo de los locales, como ya hicieron en la ida de octavos de Champions del curso pasado, aquel cruce marcado por el doble toque de Julián Álvarez en la tanda de penaltis que todavía sigue latiendo en la memoria rojiblanca. Alonso también ha logrado enganchar a un Vinícius Jr que brilló en el triunfo ante el Levante (1-4) con un gol y una asistencia, pero al que los derbis y el Metropolitano no le sientan demasiado bien.

Será un partido exigente táctica y físicamente, con un ambiente caliente -como lo fue la pasada temporada con lanzamiento de mecheros desde el fondo sur sobre Thibaut Courtois-. Una situación que algunos de los fijos en el Real Madrid no han vivido aún, como Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Franco Mastantuono o un Arda Güler que nunca ha saltado al césped en el feudo rojiblanco.

En el terreno puramente deportivo, Simeone tendrá las bajas de José María Giménez, Johnny Cardoso y Thiago Almada, mientras Álex Baena vuelve y su presencia en el once es la gran incógnita. También regresa Alex Sörloth después de sanción. Las dudas, si Clément Lenglet entrará para desplazar a Dávid Hancko al lateral izquierdo y si Nico González o Conor Gallagher, con más poso defensivo, ocupan la cuarta plaza del centro del campo, mientras parece que Antoine Griezmann acompañará a Julián Álvarez.

El Real Madrid presenta las ausencias de Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, pero estas no impedirán a Xabi Alonso colocar su once de gala hasta el momento. Así, Güler acompañará a Fede Valverde y Tchouaméni, y Mastantuono, que marcó en el Ciutat, actuará en ataque junto a 'Vini' y Mbappé, aunque Jude Bellingham está esperando su turno.

POSIBLES ALINEACIONES:

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Barrios, Nico González; Griezmann y Julián Álvarez.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinícius.

MALLORCA - ALAVÉS (18:30 HORAS)

En Palma de Mallorca, el RCD Mallorca, penúltimo clasificado de Primera División, intentará lograr su primera victoria en la competición el Deportivo Alavés. Los bermellones son junto al Girona los dos únicos equipos que no han estrenado su casillero de victorias, mientras que su rival, pese a no haber ganado ninguno de sus dos últimos partidos, llega en una situación mucho más cómoda, con opciones de acabar la jornada incluso en puestos europeos si consigue el triunfo.

Así, los de Jagoba Arrasate, que cayeron en Anoeta este miércoles (1-0), necesitan poner fin a una mala racha que, si se tiene en cuenta el tramo final del curso pasado, se alarga a nueve partidos sin ganar. Eso sí, reciben a un rival propicio para hacerlo, ya que nunca han perdido como locales ante los vitorianos, ganando cuatro de los últimos siete partidos.

En clave babazorra, el empate conseguido en el Coliseum significó su segundo partido a domicilio consecutivo sin perder. Un gran rendimiento lejos de Mendizorroza que está basando en la solidez defensiva, siendo un equipo que concede poco a sus rivales, pero que también es capaz de desplegarse en ataque con calidad gracias a jugadores como Denis Suárez, Carlos Vicente, Carles Aleñá y Lucas Boyé, que se han consolidado en la línea ofensiva.

VILLARREAL - ATHLETIC (21:00 HORAS)

El estadio de la Cerámica vivirá este sábado el duelo entre los dos máximos candidatos a ocupar posiciones de Liga de Campeones este temporada, Villarreal y Athletic Club. Dos equipos que llegan al duelo únicamente separados por tres puntos en la clasificación pero con sensaciones muy distintas.

Si los locales vienen de ganar su primer partido a domicilio en Sevilla, los leones lo hacen tras encadenar su cuarto partido sin ganar tras empatar ante el colista, el Girona, en San Mamés. Además, el partido estará marcado por ser la antesala de la segunda jornada de la Liga de Campeones para ambos equipos. El Villarreal recibirá a la Juventus y el Athletic viajará a Alemania para medirse al Dortmund, ambos el miércoles.

El equipo de Marcelino quiere dar continuidad a su buen momento con la tercera victoria liguera consecutiva, tres puntos que le servirían para consolidarse en la tercera plaza y tener la posibilidad de recortar distancia con el líder Real Madrid, que visita el Metropolitano. De hecho, cuenta por victoria cada uno de sus partidos como local esta liga, y sólo Osasuna ha sido capaz de hacerles gol ante su público.

Será un buen escenario para que el equipo 'groguet' exhiba profundidad de plantilla, esperándose bastantes rotaciones con respecto al duelo ante el Sevilla. Así, Nicolas Pépé, Georges Mikautadze y Manor Solomon, suplentes en el Sánchez-Pizjuán, apuntan a la titularidad frente al Athletic Club. Tres jugadores que han participado en tres de los últimos cinco goles anotados por el 'submarino amarillo'.

Enfrente tendrá a un Athletic Club que, si bien empezó la Liga con un nueve de nueve, desde el parón de selecciones no ha conseguido ningún triunfo --tres derrotas y un empate--. Por ello necesitan reaccionar, en un campo en el que sólo ha perdido en una de sus últimas ocho visitas si no quieren agravar el bache que atraviesan. Eso sí, los de Ernesto Valverde, que cumplirá su último partido de sanción, ya ganaron en la exigente salida de la jornada 3 ante el Real Betis (1-2).