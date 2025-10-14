Pediatras recomiendan vacunar a los niños contra la gripe en colegios y centros de salud de Ferrol

Este martes y miércoles alrededor de 400 alumnos de los colegios Sagrado Corazón y San Xoán Filgueira de Ferrol están llamados a vacunarse en sus propios centros educativos. La vacuna se administra por vía intranasal para evitar el pinchazo, aumentar la tolerancia y la aceptación de la vacuna, y estimular la creación de defensas en la mucosa nasal, donde se produce la infección del virus de la gripe, según explica la pediatra Zaida Santamarina, del centro de salud de Pontedeume.

La vacuna está dirigida a niños de entre seis meses y 11 años, y su administración requiere la autorización de las familias, ya sea en los colegios o mediante cita en los centros de salud, a los que también recibirán una invitación por SMS.

La doctora Santamarina insiste en que la vacuna es segura y eficaz y destaca que proteger a los niños no solo reduce el riesgo de enfermedad grave en los propios menores, sino que también protege a su entorno familiar, incluidos los adultos vulnerables. Recomienda especialmente vacunar a todos los niños incluidos en el programa para aumentar la cobertura y prevenir complicaciones.

Según la pediatra, la vacunación intranasal ofrece ventajas importantes: evita el trauma del pinchazo, facilita la aceptación de la vacuna en los más pequeños y estimula la producción de defensas en la zona donde el virus de la gripe suele entrar al organismo.

Con este programa piloto, que se extiende a otros colegios de Galicia, la Consellería de Sanidade pretende alcanzar una alta cobertura vacunal en población infantil y concienciar a las familias sobre la importancia de la prevención frente a la gripe.