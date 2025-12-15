El parque eólico Novo inicia la expropiación en San Sadurniño para su repotenciación

El proceso de repotenciación del parque eólico Novo ha entrado en la fase de levantamiento de actas previas a la ocupación de los terrenos, un trámite esencial para la instalación de las nuevas infraestructuras, incluidas las líneas de evacuación que atraviesan el término municipal de San Sadurniño.

En total, se verán afectadas 21 parcelas en el municipio , de las cuales 19 figuran como propiedad de personas desconocidas y dos tienen titularidad identificada. La Xunta de Galicia, a través de la Subdirección Xeral de Enerxías Renovables, ha anunciado que el acto de levantamiento se llevará a cabo el 20 de febrero de 2026 en la Casa del Concello.

Las personas citadas para comparecer ese día son Braulio Durán Casal (propietario de la parcela 428, convocado a las 11:35h) y Evaristo Sisto Montero (titular de la parcela 429, convocado a las 11:40h).

Menos molinos, pero más potentes

La intervención forma parte de un proyecto de renovación integral que reducirá la superficie total del parque eólico. Se ha completado el desmantelamiento de los 25 aerogeneradores existentes, que serán sustituidos por solo cinco unidades. Aunque el número de molinos se reduce drásticamente, los nuevos serán mucho más potentes y alcanzarán una altura de unos 200 metros, concentrándose todos en territorio de Valdoviño.

A pesar de la reducción en el número de aerogeneradores, la potencia instalada seguirá siendo de 18,75 MW, aunque la tecnología moderna y las palas más largas permitirán elevar la producción neta anual por encima de los 50,5 GWh.

En el caso de San Sadurniño, las afecciones se limitan exclusivamente al paso de las líneas de evacuación que conectarán el parque con la subestación de Camiño Arriba. Las actuaciones previstas se circunscriben al trazado de las conducciones eléctricas y a los terrenos necesarios para su ejecución.

El levantamiento de actas es un trámite habitual en los procedimientos de expropiación forzosa que acompañan a la declaración de utilidad pública de este tipo de proyectos energéticos. La participación de las personas afectadas permite aclarar posibles errores, aportar documentación acreditativa y dejar constancia del estado de los bienes antes del inicio de las obras.

La presencia de numerosos terrenos con titularidad desconocida (19 de las 21 parcelas) se debe, según la documentación, a la complejidad de algunos predios rústicos y a la falta de actualización de los datos catastrales. Esto obliga a la administración a realizar el procedimiento mediante anuncio público para garantizar que cualquier persona con derechos reconocidos pueda reclamar.