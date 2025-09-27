La nueva planta de valorización de residuos de Valogreene Recinor en As Somozas generará 65 empleos

La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó la planta de Valogreene Recinor en As Somozas

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este viernes la evolución de las obras de la planta de valorización de residuos que Valogreene Recinor construye en el polígono industrial de As Somozas. El proyecto, declarado por el Gobierno gallego como iniciativa empresarial prioritaria, se encuentra ya al 75% de ejecución.

Según explicó la compañía, la puesta en marcha de la planta permitirá crear 25 empleos directos y alrededor de 40 indirectos, lo que supone un impulso relevante para la economía local y comarcal. Aneiros subrayó que con iniciativas como esta, Galicia “refuerza su apuesta por la economía circular al tiempo que mejora la competitividad del tejido productivo e impulsa la generación y consolidación del empleo”.

La instalación, ubicada en una parcela de 14.000 metros cuadrados, permitirá la reutilización de unas 40.000 toneladas anuales de residuos que hasta ahora se llevaban al vertedero. A través de un proceso de pirólisis, se obtendrá un aceite que podrá reincorporarse a la cadena productiva como materia prima secundaria para la fabricación de hidrocarburos destinados al transporte, plásticos sintetizados, ceras sintéticas y char, una corriente sólida aprovechable en la industria pesada.

En la visita también participaron el director general de Recinor, José Rilo, y el alcalde de As Somozas, Juan Alonso Tembrás.