Alcaraz arrasa a Nakashima y no falla a su cita con las semis en Tokio

Carlos Alcaraz pasó el rodillo ante el estadounidense Brandon Nakashima, al que batió sin contemplaciones, por 6-2 y 6-4, para situarse en la novena semifinal consecutiva del 2025, que jugará contra el noruego Casper Ruud, en el tránsito hacia un nuevo éxito, que sería el octavo del año, en pleno pulso con el italiano Jannik Sinner por acabar la temporada en la cima de la clasificación mundial.

Alcaraz agiganta sus cifras y sus sensaciones. La victoria contra Nakashima, con el que solo había coincidido en las Finales Next Gen de hace dos años, le lleva a los 65 partidos ganados en un solo curso, de manera que iguala su mejor registro, el obtenido en el total del 2023.

EFE Carlos Alcaraz vuelve a unas semifinales en el torneo de Tokio.

Alcaraz logró su decimosexta victoria seguida en el circuito en una hora y 21 minutos después de subrayar su apabullante superioridad ante Nakashima. No se le han dado bien estos tramos al español, que solía bajar sus prestaciones en la recta final del año. No es el caso en este 2025. Tras ganar el Abierto de Estados Unidos, éxito que unió al del Masters 1000 de Cincinnati en la gira americana, apunta al triunfo también en Tokio.

Por delante, además, el Masters 1000 de Shanghai, el de París y las Finales ATP, retos que hasta ahora habían pasado desapercibidos para el murciano, que mantiene un nivel excelso, cada vez mejor.

ATP Estadísticas del duelo entre Alcaraz y Nakashima.

Rompió de entrada en el primer parcial y se puso con 2-0 que ya no pudo salvar su rival. Nakashima pretendió la reacción en el segundo set, después de desechar el primero, en espera de un bajón de Alcaraz. No llegó. Hubo equilibrio los seis juegos de inicio, pero rompió después el español, que tuvo tres puntos de partido para ganar por 6-3. Lo hizo a la siguiente, al saque, que nunca perdió. Y ventiló el compromiso en ochenta minutos.

Tras igualar su mejor marca de victorias en una temporada, pretende dar un paso más en la semifinal contra Casper Ruud. El noruego, campeón del Masters 1000 de Madrid, solo necesitó 58 minutos para deshacerse de Aleksander Vukic (6-3 y 6-2). Alcaraz, que desde abril suma ya 50 victorias y solo tres derrotas, apunta a su cuarta final seguida. A tiro su octavo título del 2025. Y entre ceja y ceja, el número uno al final del curso.