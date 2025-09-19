Navantia Ferrol construirá dos bloques del buque logístico para la Royal Navy

El astillero de Navantia en Ferrol asumirá la construcción de dos bloques del primer buque de apoyo logístico del programa FSS (Fleet Solid Support), destinado a la Real Flota Auxiliar (Royal Fleet Auxiliary, en inglés), que da servicio a la Marina Real británica (Royal Navy).

Esta decisión, anunciada por Navantia UK, la filial británica de la compañía, tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de los plazos de entrega ante los retrasos surgidos en el astillero de Belfast.

El programa FSS, que prevé la construcción de tres buques, es un proyecto conjunto entre España y Reino Unido. Aunque la construcción principal se realiza en los astilleros británicos de Appledore y Belfast, los problemas económicos que afectaron a Harland & Wolff en 2024 causaron un retraso significativo en los trabajos de modernización del astillero de Belfast, que lidera el programa.

A pesar de la aceleración de las obras tras la compra de la empresa por Navantia UK, el astillero no estará listo a tiempo para la construcción de los bloques del primer buque. Por ello, la dirección del programa ha optado por delegar parte de esos trabajos al astillero de Ferrol, que actuará como apoyo debido a la alta carga de trabajo de los centros de la Bahía de Cádiz.

PRIMER SEMESTRE DE 2026

Los trabajos en Ferrol, así como en Puerto Real, donde se mantiene la carga de trabajo prevista, comenzarán en el primer semestre de 2026.

Por su parte, en Appledore, el programa se iniciará en diciembre con el corte de chapa del primer bloque. La integración, pruebas de mar y entrega de los buques se realizará, como estaba previsto, en el astillero de Belfast.

La medida subraya el compromiso de Navantia UK para reforzar las capacidades de defensa del Reino Unido y garantizar que los buques de apoyo logístico estén en servicio antes de 2032, tal y como se acordó con el cliente.

Además, personal de la filial británica se desplazará a los astilleros españoles para conocer los procesos y aplicar las mejores prácticas en el astillero de Belfast.