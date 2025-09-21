COPE
Madrid peleará por unos Juegos Olímpicos, aunque las imágenes de La Vuelta "han ayudado muy poco"

"Uniones de deportistas y federaciones internacionales que nos han dicho que el espíritu y la carta olímpica cayeron en pedazos el otro día", desveló Isabel Díaz Ayuso.

Cargas policiales a varias personas que protestan a favor de Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La Vuelta Ciclista a España pone hoy en Madrid el punto y final a una 90 edición de la ronda española marcada por las protestas en apoyo del pueblo palestino. La etapa final ha comenzando en la localidad de Alalpardo y finaliza en Cibeles con un recorrido de 106 kilómetros.Jesús Hellín / Europa Press14 SEPTIEMBRE 2025;PALESTINA;CICLISMO;VUELTA CICLISTA;ESPAÑA;PIXELADA14/9/2025

JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19

Cargas policiales en Atocha el pasado domingo en la última etapa de la Vuelta.

Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que "peleará" por unos Juegos Olímpicos en la capital, aunque ha reconocido que las manifestaciones propalestinas de La Vuelta a España "han ayudado bastante poco".

"Vamos a pelear los Juegos Olímpicos. Es verdad que lo sucedido con La Vuelta ha ayudado bastante poco porque, además, ha habido uniones de deportistas y federaciones internacionales que nos han dicho que el espíritu y la carta olímpica cayeron en pedazos el otro día", ha manifestado este domingo desde la carrera popular Madrid corre por Madrid 2025.

No obstante, Díaz Ayuso ha recalcado que la capital "tiene muchísimo hecho" con el Eurobasket, la National Football League (NFL) o grandes eventos de "toda magnitud" que "demuestran que Madrid está preparada para acoger los eventos más complejos y atrayendo nacionalidades de todo el planeta".

"Somos deportivos y deportistas, en todos los pueblos, en todos los distritos cada vez se practican más deportes, hay mejores instalaciones, lo tenemos todo para los Juegos Olímpicos, así que ojalá vengan un día con nosotros", ha subrayado.

