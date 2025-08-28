Narón acogerá la Candaina el próximo 7 de septiembre con una carrera solidaria a favor de la Asociación Cometa

El paseo marítimo de Xuvia será el escenario de una nueva edición de la Candaina el próximo 7 de septiembre. Organizado por el Ayuntamiento de Narón, la Asociación Cometa y el Club Deportivo 21 Leguas, el evento, que tuvo que ser pospuesto en junio, mantiene abierto el plazo de inscripción hasta el 1 de septiembre.

Los participantes pueden inscribirse en la carrera o en la andaina a través del sitio web www.321go.es. Ambas modalidades, con un recorrido de 7.000 metros por la zona de Freixeiro y Cornido, saldrán del paseo de Xuvia a partir de las 10:30 horas.

El costo de la inscripción es de 8 euros, una cantidad que será donada íntegramente a la Asociación Cometa para el cuidado de animales. Quienes deseen apoyar la causa sin participar pueden optar por el "dorsal solidario" y realizar un ingreso en la cuenta de la asociación.

Una jornada festiva con exhibiciones y música

La programación de la jornada comenzará a las 9:30 horas con la presentación del evento y una sesión musical a cargo de DJ Muns. A las 12:45 horas, habrá una exhibición canina de la mano de CA.SA.GA. Cans de Rescate, seguida de una sesión vermú a partir de las 13:30 horas con la música de Jorgeduckling.

Además, se realizarán sorteos de regalos donados por colaboradores, a los que la organización agradece su apoyo.

La edición del año pasado logró recaudar 3.000 euros, dinero que permitió a la Asociación Cometa realizar mejoras en sus instalaciones y ofrecer tratamiento médico a varios animales, tal y como recordó Iria Saavedra, miembro de la entidad.

La Candaina es una oportunidad para apoyar la labor de la Asociación Cometa, que lleva más de veinte años trabajando por el bienestar animal en la zona. El concejal de Deportes de Narón, Ibán Santalla, animó a la ciudadanía a participar y destacó el trabajo de la protectora y de los voluntarios que "realizan una labor que permite dar una segunda oportunidad a los animales que, lamentablemente, sufren abandonos o maltrato".