El Athletic se queda sin Laporte: La FIFA no le permite inscribirlo

El Athletic de Bilbao no podrá contar con Aymeric Laporte, al menos por el momento. Aunque el conjunto español hizo todo bien, el transfer no llegó a tiempo y no pudo inscribirle. La Federación Árabe, tal y como ha informado Isaac Fouto, no mandó a tiempo los documentos necesarios para formalizar el traspaso de Laporte. El Athletic, por su parte, presentó a tiempo la solicitud de la transferencia internacional (CTI) en La Liga. Pero el Al Nassr no lo hizo.

El caso lo ha estudiado la FIFA. Y según ha informado Isaac Fouto, el organismo internacional no permitirá al Athletic inscribir a Laporte. Una decisión que ya es oficial. Este miércoles el club ha emitido un comunicado reconociendo que no podrá contar con el futbolista.

comunicado del athletic

El Athletic Club desea informar a sus socios, socias y a toda su afición que la FIFA ha denegado la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), a fin de poder realizar la incorporación del jugador Aymeric Laporte. La relación de los hechos es la siguiente:

1. El pasado 1 de septiembre y dentro del periodo de inscripción de jugadores habilitado por la normativa, el jugador D. Aymeric Laporte Fevre, el club de Arabia Saudí Al-Nassr Football Club y el Athletic Club acordaron la transferencia del jugador al Athletic Club, sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones.

2. El Athletic Club subió a la plataforma TMS de FIFA la solicitud de transferencia el 1 de septiembre, si bien no pudo completarse en su totalidad en dicha fecha por razones ajenas a su voluntad y por factores externos fuera de su control.

3. La RFEF solicitó el día 2 de septiembre a FIFA que autorice una excepción de validación para poder obtener el Certificado de Transferencia Internacional de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí, a los efectos de que el jugador pueda ser inscrito por el Athletic Club.

4. La RFEF ha comunicado el 3 de septiembre por correo electrónico al Athletic Club que FIFA deniega la solicitud realizada y la posibilidad de obtener el Certificado de Transferencia Internacional.

EFE Laporte, durante su etapa como jugador del Athletic de Bilbao

El Athletic Club sigue trabajando para llevar a buen fin la voluntad de las tres partes (Al-Nassr, jugador y Athletic Club) y está estudiando todas las posibilidades dentro del marco legal existente. En todo caso, el Athletic Club desea informar que de no producirse finalmente la incorporación del jugador D. Aymeric Laporte al Athletic Club, los acuerdos quedan sin efectos de ningún tipo entre las partes, sin que se haya producido consecuencia económica de ningún tipo para nuestra entidad, en cumplimiento de las condiciones suspensivas de los contratos entre Athletic Club, Al-Nassr y el jugador.

El Athletic Club, en su compromiso por la transparencia y una información veraz a sus socios y socias, dará todas las explicaciones una vez agotadas las vías de resolución de la situación actual.