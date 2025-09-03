COPE
Jacobo Ramón, en COPE: "Sentía que era el momento de salir del Real Madrid"

El canterano del Real Madrid, ahora en el Como, asegura que Cesc es muy cercano "y da mucha confianza" y elogia a Morata por el recibimiento que le ha dado.

Jacobo Ramón, protagonista en Deportes COPE este miércoles.
Alex Salguero

Jacobo Ramón está siendo una de las grandes noticias de este inicio de la Serie A. El canterano del Real Madrid se ha unido a las filas del Como de Cesc Fábregas y ha sido convocado por la selección sub-21. Ahora, se ha pasado por Deportes COPE para hablar de su pasado blanco, su futuro en Italia y la actualidad del mundo del fútbol.

Confiesa que es su primera entrevista en radio: "En la tele algo he hecho, poco, pero algo he hecho", afirma antes de hablar de su debut en una sub-21 en la que coincidirá con Gonzalo, al que capaz de hacerse un hueco en el Real Madrid, y con sus excompañeros Chema Andrés y Fran González. "Nos conocemos mucho de selecciones anteriores, pero el míster está intentando implantar su idea y está calando".

El canterano del Real Madrid posa con Javi Gómez tras la entrevista en COPE.

COPE

"Galones no sé si tengo, pero intentaré ayudar al equipo y haré lo que sea para ayudarle", desveló un Jacobo Ramón que sobre su salida del Real Madrid dijo que "está muy contento" de su decisión de ir al Como y no se arrepiente de nada: "Sentía que era el momento de salir porque el Real Madrid es el mejor equipo de la historia. Tenía que jugar y contar con minutos".

Sobre su nuevo equipo apunta que "Morata" le ha recibido muy bien en Italia y "tiene muchas anécdotas para contar, para el grupo es un jugador top". Además, ve a Nico Paz como un futbolista top: "Fin de semana a fin de semana demuestra que es de los mejores". "Cesc es muy cercano y te da mucha confianza y te dice que hagas lo que mejor se te da que es jugar al fútbol y lo disfrutes", afirma sobre su último entrenador.

