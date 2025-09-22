Narón abre inscripciones para un curso de formación en supermercados

El Ayuntamiento de Narón ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para un nuevo curso de formación municipal sobre "Reposición, caja y atención en supermercados". La concejala de Formación, Natalia Hermida, informó que las inscripciones comenzarán este martes, 23 de septiembre, a las 8:30 horas.

El curso está dirigido a personas mayores de 18 años, empadronadas en Narón y que se encuentren en situación de desempleo. Se ofrecen un total de 15 plazas, que se asignarán por riguroso orden de inscripción. En caso de quedar vacantes, podrán acceder personas de otros municipios.

La formación tendrá una duración de 210 horas, impartidas del 6 de octubre al 2 de diciembre en el Centro Municipal de Formación Irmás Froilaz, en el polígono de A Gándara. El curso incluye 100 horas de prácticas profesionales no laborales en empresas, que se realizarán del 5 de noviembre al 2 de diciembre.

El temario abarca desde la prevención de riesgos laborales y la atención al cliente hasta la logística, técnicas de venta y gestión de cobros y pagos. Los interesados en inscribirse pueden hacerlo hasta el 29 de septiembre a las 13:00 horas a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, el Registro municipal o por los demás medios legales. Para más información, se puede contactar con el Servicio Sociocomunitario en el teléfono 981 337 700.