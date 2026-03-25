La hostelería de Ferrolterra rozará el lleno en los días centrales de Semana Santa y disparará su facturación un 40%

La hostelería de Ferrolterra encara la Semana Santa con previsiones récord, rozando el lleno absoluto en los días centrales del periodo, con niveles de ocupación que oscilarán entre el 80% y el 100%, según los datos facilitados por la Asociación de Hostelería de Narón y Ferrolterra.

El tirón turístico, impulsado por la Semana Santa de Ferrol, declarada de Interés Turístico Internacional, ha disparado la demanda en bares, restaurantes y alojamientos de toda la comarca. Las reservas registradas en los últimos días reflejan una afluencia masiva de visitantes que sitúan este periodo como uno de los momentos clave del año para el sector.

En este contexto, Narón se consolida como un destino complementario estratégico. Su oferta hostelera, bien comunicada y accesible, está absorbiendo parte de la alta demanda, especialmente en alojamiento y restauración, aliviando la presión sobre el centro de Ferrol.

Desde la asociación estiman que la facturación del sector aumentará en torno a un 40% durante el tramo central de la semana, un impulso económico que evidencia el peso de la hostelería en la economía comarcal. Según sus cálculos, el sector genera cerca de 3.000 puestos de trabajo directos en Ferrolterra, consolidándose como uno de los principales motores de empleo del territorio.

No obstante, desde la entidad advierten de los desafíos que acompañan este repunte de actividad. “Afrontamos estos días con mucha actividad, pero también con dificultades para encontrar personal y con un incremento constante de los costes”, señalan fuentes de la asociación.

A pesar de ello, aseguran que el sector está preparado para responder con calidad: “Detrás de estas previsiones hay mucho esfuerzo y trabajo de nuestro personal. La hostelería de Narón y Ferrolterra está preparada para dar lo mejor de sí en una de las semanas más importantes del año”.