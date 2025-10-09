Gardacostas decomisa más de 30 kilos de almeja babosa en la ría de Ferrol en un nuevo operativo contra el furtivismo

El Servizo de Gardacostas de Galicia continúa con su labor intensiva contra el furtivismo en la ría de Ferrol. En la madrugada de este jueves, efectivos de los Servizos Centrais y de la Unidade Operativa de Ferrol, con el apoyo de la embarcación auxiliar del buque Sebastián do Campo y la colaboración de la Policía Autonómica, decomisaron más de 30 kilos de almeja babosa que fueron posteriormente devueltos al mar.

Durante el operativo se incautaron los utensilios empleados para la extracción ilegal de bivalvos y se levantaron cinco actas de infracción, dentro de los controles ordinarios que Gardacostas realiza para garantizar el cumplimiento de la normativa que regula la actividad extractiva y la trazabilidad del marisco que llega a los mercados.

Desde la Consellería do Mar recuerdan que el furtivismo provoca graves perjuicios al sector profesional, ya que pone en riesgo la explotación sostenible de los recursos marisqueros y compromete el cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias que aseguran que los productos se comercialicen en condiciones óptimas.

El departamento autonómico subraya que los operativos continuarán en la ría de Ferrol con el objetivo de detectar, sancionar y disuadir cualquier actividad marisquera irregular.