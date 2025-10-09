COPE
Bellerín: "Es el momento del despertar del Betis"

El lateral catalán se sincera en los micrófonos de Cope Más Sevilla

Héctor Bellerín, jugador del Betis, con el micrófono de Movistar
    No todos los días se puede hablar cara a cara con todo un capitán del Real Betis como Héctor Bellerín. Futbolista original por su modo de entender la vida, culto y preocupado por todo aquello que rodea a una profesión a la que ama y que le ha dado la posibilidad de soñar a lo grande en la ciudad de Sevilla. De padre sevillano y madre extremeña, el jugador se siente plenamente identificado con el club y ve muchas opciones de dar pasos enormes en su crecimiento.

    Si quieres escuchar todo lo que ha dicho el futbolista verdiblanco este mediodía, solo tienes que pinchar en la noticia. Merece la pena.

