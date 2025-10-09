Concluye la primera fase de "mejora y embellecimiento" de la Capilla de María Santísima de la Caridad
Esta actuación incluye la presencia de dos cuadros donados por hermanos de la corporación
La Hermandad de la Lanzada ha concluido la primera fase de la "mejora y embellecimiento" de la capilla de María Santísima de la Caridad, ubicada en la sede de la cofradía, la Parroquia de los Dolores. En el lateral se ha colocado una tela adamascada en color burdeos, destinada a convertirse en un espacio dedicado a los Santos de la Caridad. Los primeros que han sido representados son San Juan de Dios y el Beato Fray Leopoldo de Alpandeire, a través de dos óleos sobre tabla, obras del pintor gaditano afincado en Granada, Rafael Fernández. Han sido donados por los hermanos de la corporación Ramón Herrera y Sergio Ortega. Están acompañados por tres cornucopias doradas.
