COPE
Podcasts
Cruz de guía
Cruz de guía

Concluye la primera fase de "mejora y embellecimiento" de la Capilla de María Santísima de la Caridad

Esta actuación incluye la presencia de dos cuadros donados por hermanos de la corporación

Capilla de la Virgen de la Caridad después de la primera fase de su mejora y embellecimiento

Cofradía Lanzada

Capilla de la Virgen de la Caridad después de la primera fase de su mejora y embellecimiento

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el

1 min lectura

 La Hermandad de la Lanzada ha concluido la primera fase de la "mejora y embellecimiento" de la capilla de María Santísima de la Caridad, ubicada en la sede de la cofradía, la Parroquia de los Dolores. En el lateral se ha colocado una tela adamascada en color burdeos, destinada a convertirse en un espacio dedicado a los Santos de la Caridad. Los primeros que han sido representados son San Juan de Dios y el Beato Fray Leopoldo de Alpandeire, a través de dos óleos sobre tabla, obras del pintor gaditano afincado en GranadaRafael Fernández. Han sido donados por los hermanos de la corporación Ramón Herrera y Sergio Ortega. Están acompañados por tres cornucopias doradas.

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

17:00 H | 9 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking