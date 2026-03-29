Ferrol da el pistoletazo de salida a la yincana que conecta a los jóvenes con el comercio local

El programa ¡Localízate! está dirigido a alumnado de ESO y de Ciclos Formativos de Grado Básico

La iniciativa Localízate! no teu comercio local, impulsada por la Xunta de Galicia, entra en su fase de calle con la celebración de yincanas urbanas en siete ciudades gallegas. Este programa, enmarcado en el Plan estratéxico do comercio de Galicia 2025-2030, busca acercar a los más jóvenes la importancia y el valor del comercio de proximidad.

De las aulas a las calles

Tras una primera etapa en la que han participado 2.175 alumnos de ESO y FP Básica, el programa da un paso más. En la fase inicial, denominada 'Localízate! na aula', los estudiantes trabajaron en equipo para proponer ideas innovadoras para el comercio de su entorno, y ahora las aulas con los proyectos mejor valorados participarán en la nueva fase práctica.

Xunta de Galicia Furgoneta itinerante del programa ¡Localízate!

Un recorrido por el comercio gallego

Las yincanas se celebrarán entre abril y mayo de 2026. El calendario de actividades comenzará en Ferrol el 14 de abril y continuará su recorrido por Lugo (21 de abril), Santiago de Compostela (27 de abril), Pontevedra (5 de mayo), Ourense (12 de mayo), A Coruña (19 de mayo) y Vigo (26 de mayo).

Durante estas jornadas, los equipos de estudiantes recorrerán a pie diferentes zonas comerciales y plazas de abastos. La dinámica les permitirá interactuar con los profesionales del sector y resolver pruebas para conocer de primera mano la realidad del comercio, la calidad del producto local y la atención personalizada que ofrecen.

Fomentar el talento y el consumo local

El objetivo es acercar la mocidad al comercio local y poner en valor su papel en la economía, fomentando al mismo tiempo habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y la iniciativa emprendedora. Además, en cada ciudad se instalará una unidad móvil como punto de información y de encuentro.

Esta es la segunda edición de 'Localízate!'. La Xunta refuerza así su compromiso con el sector tras el éxito de la iniciativa piloto de 2025, que llegó a más de 600 jóvenes con la colaboración de unos 70 establecimientos.