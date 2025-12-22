Ferrol blinda su futuro portuario y afianza su alianza con Yilport hasta 2063

El futuro del puerto de Ferrol se consolida con la reciente decisión de su consejo de administración. La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao ha aprobado una modificación sustancial en la concesión de la Ferrol Container Terminal (FCT), extendiéndola por 15 años adicionales sobre lo previsto. De este modo, la vigencia se prolonga hasta septiembre de 2063, afianzando uno de los pilares estratégicos del puerto.

Inversión para el crecimiento

Este acuerdo responde a la solicitud de Yilport, que reafirma así su apuesta por el puerto exterior ferrolano. La empresa se ha comprometido a realizar inversiones por valor de casi 25 millones de euros hasta 2041 en nueva maquinaria y mejoras. Este impulso se ve reforzado por la esperada puesta en servicio de la conexión ferroviaria en 2026, clave para aumentar la capacidad operativa, atraer nuevas líneas marítimas y fortalecer la conectividad.

Nuevas incorporaciones y un comité de innovación

En la misma reunión, el órgano de dirección ha dado luz verde a la incorporación de una nueva consignataria. Se ha otorgado a Hamilton y Compañía, S.A., del grupo Transcoma, una autorización por diez años para prestar el servicio de consignación de buques y mercancías, sumando a la comunidad portuaria una empresa con más de 200 años de experiencia.

Finalmente, se ha aprobado la creación del Comité Multidisciplinar de Innovación de la Autoridad Portuaria. Este órgano nace para impulsar la innovación como motor de competitividad, sostenibilidad y modernización, articulando una agenda común entre el puerto, empresas, universidades y otros agentes del ecosistema innovador gallego.