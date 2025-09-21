La Diócesis de Mondoñedo-Ferrol avanza en su plan de pastoral con la creación de equipos sacerdotales y el enfoque en la evangelización

El obispo de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, ha compartido en el programa "Habla la Diócesis" de COPE detalles sobre la reestructuración pastoral y los proyectos clave para el nuevo curso. El obispo, que se desplazó al Santuario de Saavedra, en Begonte (Lugo) tras el nombramiento de los nuevos párrocos Óscar Fernández y Darío Trujillo, destacó que el objetivo principal es que los sacerdotes trabajen en equipo y no de manera aislada.

"Una función muy importante es el cuidado de nuestros sacerdotes", afirmó Cadiñanos. La estrategia de agrupar a dos sacerdotes para atender un mayor número de parroquias busca que puedan apoyarse mutuamente, lo que ya se ha implementado en zonas como Cedeira, Viveiro, Mondoñedo, Saavedra y Muimenta. El obispo aseguró que esta medida permite un mejor servicio pastoral y hace a los sacerdotes "más significativos en el territorio".

NUEVO CURSO

En el reciente Consejo Pastoral Diocesano, se aprobaron las líneas de acción para los próximos meses. Cadiñanos explicó que se dará continuidad a proyectos del año anterior, como la Escuela de Evangelización y la promoción de la sinodalidad, que busca fortalecer los consejos pastorales y las unidades de trabajo.

Además, el obispo anunció la inclusión de nuevas líneas estratégicas:

El primer anuncio: una iniciativa para llevar el mensaje cristiano a quienes no lo han descubierto o lo han recibido de forma superficial, buscando provocar un encuentro personal con la fe.

La iniciación cristiana: una reflexión profunda sobre cómo la Iglesia está formando a los nuevos cristianos a través del bautismo, la confirmación y la eucaristía, con el fin de que estos sacramentos sean una experiencia vital y no solo una celebración externa.

Dimensión vocacional: el fomento de una "cultura vocacional" que fortalezca el llamado a la vida religiosa y laical en la diócesis.

NOMBRAMIENTO Y AGENDA

En la entrevista, el obispo también abordó el nombramiento de Fernando Iguazel Selle como nuevo presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana. Cadiñanos reconoció la "excesiva expectación" en torno a la noticia y expresó su apoyo a Iguazel, a quien desea "mucho éxito" en su mandato. El obispo espera que la Semana Santa de Ferrol no sea solo un evento externo, sino que ayude a los cofrades y espectadores a experimentar el "primer anuncio" del amor de Dios.

Finalmente, Cadiñanos adelantó su agenda para la próxima semana, que incluye la Asamblea de Superiores Religiosos y Religiosas de Galicia en Poio (Pontevedra) y la misa de inicio de curso en el seminario interdiocesano. También mencionó el próximo encuentro diocesano de migraciones en Mondoñedo, una iniciativa para acoger e integrar a las personas de fuera en la comunidad.