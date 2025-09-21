¿Tienes calabacines en casa y no quieres que se pongan malos? ¡Toma nota de este pastel!

¡Toma nota de esta receta que ha elaborado Paufeel este domingo de septiembre! PASTEL DE CALABACÍN.

Ingredientes para 4 personas:

2/3 calabacines

200 gr atún en conserva

3 huevos

2 chalotas

Sal y pimienta al gusto

1 yogurt, yo lo he puesto de soja

2 rodajas de tomate

2 lonchas de queso(opcional)

Elaboración:

Corta láminas de calabacín con la ayuda de una mandolina y resérvalas en papel absorbente.

Mientras en un bol mezcla los huevos con el atún, la chalota picada fina, el yogurt, sal y pimienta.

Coloca las tiras de calabacín hasta que cubras todo el molde.

Añade la mezcla, pon las lonchas de queso y el tomate, cierra con las tiras de calabacín y lleva al horno durante 40 min a 180 grados, el tiempo puede variar en función de cada horno. puede que tengas que taparlo los últimos minutos con papel de aluminio para que no se quemen las tiras de calabacín, pero lo vas a ir viendo.