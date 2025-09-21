Unicaja revalida su título Intercontinental

El Unicaja se proclamó este domingo campeón de la Copa Intercontinental por segundo año consecutivo tras remontar en la final al NBA G League United norteamericano (71-61), gracias a un tercer cuarto arrollador, con un parcial de 23-5, lo que significa el undécimo título de la historia del club malagueño.

El equipo andaluz, con el base Kendrick Perry como el mejor valorado con once puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, supo arreglar un mal inicio y voltear una desventaja de doce puntos con un segundo tiempo de nivel muy superior al NBA G League, que centró su juego en el talento individual, pero acabó superado por la pizarra y la red defensiva de Ibon Navarro.

El escolta Tyler Kalinoski, con sus doce triples en los tres partidos de la competición, fue elegido como 'MVP' al mejor jugador del torneo por la FIBA. Acabó la final con doce puntos y tres tiros de tres. La gran defensa de todos fue clave. Fue un título ganado desde la defensa, el orden y la inteligencia colectiva.

FICHA DEL PARTIDO

71- Unicaja (11+22+23+15): Perry (11), Kalinoski (12), Webb III (6), Tyson Pérez (7), Balcerowski (7) -quinteto inicial- Kravish (4), Barreiro (0), Díaz (2), Duarte (5), Djedovic (3), Sulejmanovic (0), Tillie (14).

61- NBA G League United (21+15+5+20): Randle (7), Boeheim (5), Kinsey (4), Hunt (14), Sharp (4) -quinteto inicial- Shakelford (17), Gilyard (0), Dennis (2), Funk (6), Williams (2),

Árbitros: Martins Kozlozskis, James Griguol y Yann Vezo Davidson.

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Copa Intercontinental FIBA, disputado en el Indoor Stadium de Singapur.