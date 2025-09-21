El cántico de los aficionados del United contra Garnacho en su vuelta a Old Trafford: "¿Quién es ese imbécil argentino?"

El Manchester United venció 2-1 al Chelsea en Old Trafford en un partido marcado por las expulsiones de Robert Sánchez en el minuto 5 que condenó a los 'blues' y la posterior roja de Casemiro para el conjunto local.

El triunfo da aire al técnico Rubén Amorim, que logró su segunda victoria en la Premier y alivia la presión sobre su banquillo.

El choque trajo también el morbo de la vuelta de Alejandro Garnacho, actual jugador del Chelsea, a la que fuera su casa.

Regreso que no gustó a los aficionados del United como mostraron los cánticos que le dedicaron al jugador argentino.

Mientras que calentaba y también en la retirada a los vestuarios, los aficionados del United profirieron el siguiente cántico: "¿Quién es ese imbécil argentino, ese blanco que se apropia del dinero?", se escucha en la primera parte de la canción que le dedicaron los simpatizantes Red Devils.

"Se llama Alejandro, no tiene cerebro y ya no ganará trofeos", concluye la canción.

Garnacho llegó este pasado verano al Chelsea después de que el conjunto 'Blue' pagara unos 46 millones de euros, con una cláusula de reventa del 10% incluida.

El jugador argentino incluso llegó a rechazar ofertas de otros equipos como del Bayern o de la Saudi Pro League antes de que se confirmara su traspaso al Chelsea.