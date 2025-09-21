Los polémicos consejos amorosos del exdelantero del Leverkusen de Xabi Alonso: "Si estás pasando un mal momento, cuatro chicas está bien"

Victor Boniface era una de las piezas claves del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso que conquistó la Bundesliga. Sin embargo, su carrera ha ido hacia abajo y ha acabado cedido en el Werder Bremen con el que aún no ha conseguido ver puerta. Es más, esta temporada ha sido más noticia en el terreno extradeportivo que en el deportivo.

Y es que el nigeriano ha subido unos consejos amorosos para otros hombres en su cuenta de Snapchat que no le han dejado muy bien parado y que le han granjeado muchas críticas: "Faltarle el respeto a tu cuerpo y gastar tu dinero con diferentes chicas no te llevará ningún lado en vida. No sé cuántos de vosotros seréis sabios… Encuentra una o dos chicas y establece una relación. Elige tres como máximo o, si estás pasando un mal momento, cuatro está bien", escribió Boniface llevándose un gran número de críticas.