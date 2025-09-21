COPE
Evenepoel humilla a Pogacar y hace brillar el arcoíris en Ruanda

El belga conquistó su tercer mundial de crono seguido en una exhibición histórica que le llevó a doblar a Tadej Pogacar. Vine y Van Wilder completaron el podio en Ruanda.

Redacción Deportes

Publicado el

1 min lectura

Remco Evenepoel completó una exhibición para la historia en Ruanda. El belga demostró que no tiene rival contra el crono y lo hizo dando una lección que recordará para siempre un Tadej Pogacar al que llegó a doblar en el tramo final. El resultado: el tercer arcoíris consecutivo del belga, que sacó en meta 1:14 a Jay Vine, 2:36 a Van Wilder y 2:37 al esloveno. Impresionante. 

No fue tampoco el día de los españoles, que nunca pudieron soñar con las medallas. Iván Romeo, que tendrá muchas más oportunidades, fue undécimo a 3:52 de la locomotora belga y Raúl García Pierna se quedó 5:03 y acabó decimoctavo.

Sin embargo, este Mundial será recordado por una imagen, que pudo verse a través de Eurosport, y que quedará para la historia del ciclismo. La de Evenepoel doblando a Pogacar. El esloveno salía 2:30 antes, pero a falta de 2 kilómetros, en un tramo de subida adoquinado, fue alcanzado por el doble campeón olímpico que no tuvo piedad. Nadie recordaba a Pogacar en unas circunstancias similares y Evenepoel siempre podrá decir que un día humilló al hombre que va camino de convertirse en el mejor ciclista de la historia.

