COPE Ferrol abre el plazo para que tu foto se incluya en el calendario más esperado de la ciudad

Por undécimo año consecutivo, COPE Ferrol convoca a los aficionados y amantes de la fotografía a participar en su tradicional concurso, una iniciativa que se ha consolidado como una cita especial en las acciones especiales de la emisora.

El certamen busca poner en valor la creatividad y el talento de los participantes, que podrán optar a un obsequio especial reservado para el ganador.

Para participar será necesario enviar un máximo de tres imágenes en formato .jpg y con una resolución mínima de 200 ppp, acompañadas del anexo de inscripción que figura en las bases del concurso, debidamente copiado y firmado. Todo ello deberá remitirse al correo electrónico concursofotoscope@gmail.com antes de la fecha límite.

El plazo de admisión de obras permanecerá abierto hasta las 12:00 horas del 4 de noviembre de 2024.

Una vez cerrado, un jurado designado por la organización evaluará las fotografías recibidas teniendo en cuenta su calidad, originalidad y creatividad. Posteriormente se dará a conocer el nombre del ganador a través de los canales de COPE Ferrol. La foto del ganador/a ocupará la portada. También habrá otras doce fotos seleccionadas para ilustrar cada mes del año del demando calendario de COPE que se distribuye gratuitamente entre la ciudadanía.

Desde la emisora recuerdan que este certamen fotográfico, además de premiar a un participante, pretende fomentar la participación ciudadana y servir como escaparate para el talento local.