La Cooperativa de O Val lanza talleres de cocina para una alimentación consciente y saludable

La Cooperativa de O Val, en Narón, lanza una nueva iniciativa formativa en colaboración con la fundación Terra de Trasancos para promover una alimentación saludable. El objetivo de los talleres es enseñar a la población a diferenciar las propiedades de los alimentos y a aplicar las técnicas de cocción más adecuadas para no destruir sus nutrientes. Marta Vázquez, gerente de la cooperativa, subraya que "la base de nuestra salud es la alimentación".

Alimentación consciente, la clave

La nutricionista Susana Oreona, quien impartirá la formación, explica que la clave reside en la "alimentación consciente". Según la experta, es fundamental entender que los alimentos tienen propiedades distintas en crudo y cocinados. "Podemos estar utilizando bien o no tan bien esos alimentos, podemos destruir sus propiedades", advierte Oreona.

"Lo primero que queremos es que la gente entienda que los alimentos tienen unas propiedades en crudo diferentes a cocinados, según las técnicas de cocción que utilicemos", señala la nutricionista. Un ejemplo práctico es la diferencia entre cocer verduras en agua, lo que provoca pérdida de nutrientes, y hacerlas al vapor, una técnica que preserva mejor sus propiedades.

Un programa formativo en tres fases

El programa arrancará con un primer trimestre para sentar las bases. La primera sesión será este mismo viernes 13 de marzo a partir de las 17 horas en la Fundación, (Estrada de Valdoviño, 457, O Val, Narón) y se centrará en las técnicas de cocción. Las siguientes tratarán los grupos de alimentos (10 de abril) y el etiquetado de los productos y sus métodos de conserva (8 de mayo).

En el taller sobre grupos de alimentos, se ofrecerán alternativas a las opciones más comunes, como en el caso de las proteínas, donde se explorarán huevos, legumbres y pescados más allá de la carne. En cuanto al etiquetado, la gerente de la cooperativa, Marta Vázquez, señala que "creemos que las leemos bien, y realmente no las leemos del todo bien", por lo que se enseñará a interpretar la información correctamente y a valorar el producto de kilómetro 0.

Inscripciones y precios

Tras el verano, la formación continuará con temas específicos como menopausia, celiaquías o posparto. Los talleres, de dos horas, se celebran en la sede de la Fundación O Val en Narón. El precio es de 25 euros por sesión, con un descuento a 20 euros a partir de la segunda para fidelizar a los asistentes. Las inscripciones pueden realizarse en el teléfono 981 36 35 56 o en la recepción de la Fundación.