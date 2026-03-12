COPE
Podcasts
Canarias
Canarias

gastronomía con isabel pérez

La gastronomía rural se viste de gala en Gran Canaria

La isla acogerá el IV congreso internacional de gastronomía rural Terrae, que reunirá a más de 50 cocineros 

gastro
00:00
Descargar

Entrevista a Benjamín Lana, presidente de Vocento Gastronomía

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura6:57 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 12 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking