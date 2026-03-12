Miguel Camino anuncia su retirada: "Jugar en el equipo de tu ciudad es el mejor regalo"

El capitán del Recoletas Atlético Valladolid, Miguel Camino, ha anunciado su retirada del balonmano profesional al final de la presente temporada. Una decisión meditada y que, como él mismo ha reconocido, estaba "prácticamente tomada" desde el inicio de la campaña. Camino considera que es el "momento idóneo" para poner fin a su carrera y "echarse a un lado", tal como él quería.

El jugador ha explicado que solo se habría planteado continuar si se hubieran dado dos condiciones: "que el equipo estuviese en otra situación peor o yo no estuviese aportando". Sin embargo, el escenario actual es todo lo contrario, lo que ha reforzado su decisión: "Sigo aportando al grupo, me lo paso bien jugando y, sobre todo, el equipo está en una situación cómoda y sigue creciendo".

Una vida dedicada a Valladolid

La trayectoria deportiva de Miguel Camino ha estado ligada casi en su totalidad al club de su ciudad. Aunque tuvo lo que describe como "una primera etapa maravillosa" en el Balonmano Zamora durante sus estudios universitarios, su carrera se ha consolidado en casa. De hecho, ha asegurado de forma contundente que no se ha planteado "en ningún momento algo más allá fuera de aquí".

Para mí, para un jugador como yo, no hay mejor regalo que jugar en el equipo de tu ciudad en la máxima categoría" Miguel Camino

Para Camino, vestir la camiseta del equipo vallisoletano ha sido una fuente de enorme satisfacción. "Para mí, para un jugador como yo, no hay mejor regalo que jugar en el equipo de tu ciudad en la máxima categoría y ver cómo va creciendo poco a poco", ha confesado. Esta sensación la ha descrito con una frase que resume su sentir: "Jugar cada 15 días aquí es un regalo, y ha sido un regalo constante, y en estos tres meses así va a ser".

El balance de una década

Al hacer balance de sus 10 años de carrera deportiva en la élite y en su casa, el capitán se queda con varios momentos imborrables. Uno de los más especiales, a nivel personal, ha sido tener "el regalo de haber podido disfrutar en una pista y en un vestuario con con mi hermano Diego".

He conocido gente que que muchos van a ser amigos míos para para toda la vida" Miguel Camino

Más allá de lo deportivo, Miguel Camino pone en valor el aspecto humano que le ha dejado el balonmano. El capitán ha destacado la importancia de "haber conocido gente que que muchos van a ser amigos míos para para toda la vida", uno de los grandes tesoros que se lleva de su etapa como jugador profesional.

MIGUEL CAMINO LEE SU COMUNICADO DE DESPEDIDA

Con varios meses de competición todavía por delante, su foco está puesto en el presente del equipo. El objetivo, como él mismo ha afirmado, es "dejarlo lo mejor posicionado posible, siempre intentando dar un pasito más como intenta el club". Un último servicio del eterno capitán antes de su adiós definitivo a las pistas.