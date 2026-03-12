Un mensaje claro y directo a la juventud: Huesca tiene futuro

El Ayuntamiento de Huesca y la confederación empresarial CEOE-CEPYME Huesca han mantenido una reunión para analizar nuevas acciones que consoliden las oportunidades laborales y de emprendimiento para la juventud oscense. Este encuentro, al que han asistido la alcaldesa Lorena Orduna y el director general de la patronal, Javier Cruz, busca dar continuidad al impulso generado por el reciente Tour del Talento.

El impulso del Tour del Talento

El evento ha sido, en palabras de Cruz, una demostración de las necesidades y oportunidades que tiene la gente joven en la provincia. El objetivo ahora es mantener la inercia positiva generada por el Tour, que ha contado con una asistencia masiva de 20.000 jóvenes a sus diferentes actividades.

El director de CEOE-CEPYME ha destacado que el éxito del Tour del Talento ha sido "absolutamente aplastante" en su capacidad para conectar con la gente joven. Por ello, ha subrayado la importancia de "no dejar caer ese impulso que se ha generado y seguir trabajando para que sea algo continuo".

El mensaje para la juventud oscense es claro y directo: "Huesca ofrece oportunidades reales de desarrollo profesional y personal". Desde la confederación empresarial se trabaja, en colaboración con el consistorio, en dar a conocer estas opciones para romper con la percepción de que es necesario emigrar para crecer.

El gran reto es evitar la fuga de talento. "Lo que no podemos tolerar es que el talento se genere aquí y la gente joven piense que tiene que irse para poder desarrollarlo", ha afirmado Cruz. La estrategia se centra en dar a conocer las oportunidades que ya existen en el tejido empresarial local.

Un tejido empresarial sólido

Huesca cuenta con un tejido empresarial equilibrado, con empresas sólidas y con un importante potencial de crecimiento que buscan activamente profesionales. De hecho, según ha insistido Cruz, "las empresas están constantemente reclamando talento".

Esta demanda constante choca a menudo con la dificultad para encontrar perfiles, lo que obliga a buscar talento fuera. La colaboración entre el Ayuntamiento y CEOS-CEPYME busca precisamente alinear la oferta y la demanda, asegurando que los jóvenes puedan desarrollar una "carrera de desarrollo profesional" y un modo de vida en su propia tierra.