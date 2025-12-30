Cabanas cierra 2025 con una inversión histórica de 2,3 millones de euros

El Concello de Cabanas ha hecho balance de su gestión económica durante el año 2025, un ejercicio marcado por la captación de fondos externos. En total, la administración local ha gestionado 27 subvenciones que suman un importe global de 2.299.481,68 euros, una cifra que el gobierno local considera clave para la modernización del municipio y la calidad de los servicios públicos.

Una parte significativa de las ayudas se ha destinado a la contratación de personal y al mantenimiento de servicios esenciales. Entre las partidas más destacadas se encuentran:

Bienestar Social: Más de 151.000 euros para servicios sociales, 41.000 para el Plan Corresponsables y fondos para envejecimiento activo.

Turismo y Cultura: Financiación para el personal de la oficina de turismo, socorristas, limpieza de playas y promoción del turismo marinero.

Cultura: Dinamización lingüística y actuaciones a través de la red Dinamizartj.

Grandes proyectos

A través de un comunicado, el Ayuntamiento asegura que ha apostado este año por la sostenibilidad y la mejora de infraestructuras clave, destacando por su cuantía la licitación de la rehabilitación de la nave de Vilar do Colo por 616.563,97 euros, a lo que se suma el proyecto de mejora ambiental y digital, dotado con 412.291,09 euros, en el entorno de O Piñeiral.

En eficiencia energética, destacan más de 115.000 euros para el edificio del Ayuntamiento y 57.000 euros para el campo de fútbol, además de la adquisición de un punto limpio móvil y una retroexcavadora.

Transformación de la red de caminos rurales

La mejora de las comunicaciones en las parroquias ha sido otro de los pilares de este 2025. Se han ejecutado obras en numerosas zonas, destacando las intervenciones en Fontenova y Fonfría (134.950 euros), los accesos a Sanxiá, Teloi y Pereiro de Arriba (141.885) y la renovación de vías en A Veiga, Irís y la Avenida Llanos (90.999), entre otros.

Por último, según el alcalde de Cabanas, Fernando Couce (PP), “estas subvenciones son el resultado de un intenso trabajo administrativo” y han permitido “mejorar Cabanas sin comprometer las arcas municipales y el objetivo para 2026 es superar esta cifra.