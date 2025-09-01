El Ayuntamiento de Narón abre el plazo para solicitar vales de regalos de Navidad para menores de familias vulnerables

El Ayuntamiento de Narón ha abierto este lunes el plazo para que las familias más vulnerables soliciten las ayudas para la compra de regalos de Navidad. La medida, anunciada por la concejala de Bienestar Social, María Lorenzo, tiene como objetivo fomentar la igualdad entre los menores y apoyar a las familias con escasos recursos.

El plazo para presentar las solicitudes estará abierto durante quince días hábiles, a partir del lunes 1 de septiembre, tras la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Podrán beneficiarse de esta ayuda todas las familias empadronadas en Narón con hijos o hijas que, a 31 de diciembre de 2025, tengan hasta 16 años.

La cuantía de la ayuda es de 60 euros por menor y se entregará en forma de un vale, que podrá canjearse en los establecimientos comerciales de la ciudad que acepten este método de pago.

Las solicitudes, junto con la documentación necesaria, pueden presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, a través de la Sede Electrónica del Concello de Narón o por cualquiera de los medios establecidos en la Ley 39/2015. Las bases completas de la convocatoria se pueden consultar en el Boletín Oficial de la Provincia.