As Pontes lanza una nueva edición del concurso de tapas 'Saborea' con 1.800 euros en premios

Presentación de la propuesta gastronómica y de hostelería

El Concello de As Pontes ha anunciado una nueva edición de su consolidado Concurso de Tapas "Saborea As Pontes", que se celebrará durante dos fines de semana consecutivos: del 16 al 19 y del 23 al 26 de octubre

Durante estas jornadas, la localidad se transformará en un escaparate gastronómico donde vecinos y visitantes podrán degustar un total de trece tapas originales elaboradas por los establecimientos participantes, a un precio único de 2,50 euros por tapa.

El horario del concurso se adaptará para cubrir tanto el mediodía como la noche:

Jueves y Viernes: 19:30 a 23:00 horas.

Sábados y Domingos: 12:00 a 15:00 horas (mediodía) y 19:30 a 23:00 horas (noche).

Las Propuestas Gastronómicas

Trece locales competirán con propuestas creativas, entre ellas: "Quinto Elemento" (A Caseta do Parque), "Ondas do Norte" (Bar Safari), "Afumado de Omega 3" (Hotel Pontes do Eume), "Dúo Salvaxe" (Bar Excalibur), "A Lareira de América" (Delapiccola), "A Bomba" (A Fervenza de Somede), "Celtaberri" (Cervecería Xardín), "Os ponteses polo mundo adiante" (O Colador), "Desexo" (Cervecería O Medulio), "Freixó sen filtros" (Segunda Cueva), "Confitada e Perigosa" (A Taberna de Pancho), "Atlántico en dúas miradas" (Cafetería Trastoy 3) y "Butá & Burguir" (Cafetería-Cervecería Venus).

Premios y Votaciones

Todas las tapas optarán al galardón de "Mejor Tapa Pontesa 2025", que será seleccionado por una Comisión Oficial de Valoración. Este jurado profesional evaluará criterios como la presentación, el sabor, la originalidad y el uso de ingredientes locales o de proximidad.

Además, el público jugará un papel crucial al poder elegir su tapa favorita a través de dos sistemas:

Cupones físicos: Para votar a la "Tapa Pontesa más valorada por el público 2025".

Aplicación COHEMPO: Para votar la tapa más valorada por el público y, de forma exclusiva, la "Tapa Wow 2025", que premiará la estética, el cuidado de los detalles y la capacidad de "impresionar".

Los participantes que voten podrán optar a premios en metálico que suman un total de 1.800 euros: seis premios de 200 euros para quienes voten con tarjetas físicas, y un premio especial de 600 euros para los votos emitidos a través de la aplicación.

El Concello de As Pontes anima a la ciudadanía a participar en la iniciativa, destacándola como una "cita gastronómica imprescindible" que sirve para apoyar a la hostelería local y descubrir nuevas creaciones culinarias.