Ana Martín: "Queremos que Ferrol se convierta en un enclave del belenismo"

La ciudad de Ferrol ha vuelto a poner en valor la tradición belenista con la celebración del IV Concurso de Belenes Alfredo Martín. El jurado ha destacado la alta calidad, creatividad y compromiso de los participantes. Los ganadores de esta edición han sido Xairo Currás, en la categoría de belenes familiares, y la Cofradía de la Merced, en la de asociaciones. También hubo premios para Francisco Pita y para Juan Garat Aldereguía; así como para el belén artesanal de la concatedral de San Julián y para el que crearon en la Asociación Ferrolana de Drogodependencias (Asfedro).

Un enclave del belenismo

Ana Martín, hija del imaginero que da nombre al certamen, ha explicado que uno de los objetivos es "que Ferrol se convierta en un enclave del belenismo". En esta edición se han visitado más de 50 belenes, incluyendo novedades como un Belén viviente. Martín celebra que la iniciativa, patrocinada principalmente por la Autoridad Portuaria de Ferrol, sirva de "acicate para mejorar".

La historiadora, periodista y maestra Ana Martín

Espectacularidad y originalidad

El belén de Xairo Currás, ganador familiar, ha sido calificado por Ana Martín como "espectacular". Se trata de una obra a la que su autor dedica todo el año y que, sin tener dimensiones desmesuradas, destaca por "la calidad, la proporción, el equilibrio y la elegancia". Además, cuenta con efectos de luz y sonido y detalles minuciosos como ollas que desprenden humo.

En la categoría de asociaciones, la Cofradía de la Merced ha ganado por segundo año consecutivo. Su propuesta es "un auténtico referente en la Navidad ferrolana" que combina la tradición con un carácter lúdico, invitando a los niños a buscar figuras y a los mayores a encontrar anacronismos del siglo XXI. El mérito es mayor, ya que deben montarlo y desmontarlo cada año, y en esta edición lo han hecho hasta en tres ocasiones.

El belén de la Cofradía de la Merced de Ferrol

El legado humano de Alfredo Martín

El certamen no fue una idea de la familia, sino de Justo Lorenzo, quien de niño pasó su infancia ayudando a Alfredo Martín.

Ana Martín ha recordado con cariño esa faceta de su padre, destacando que "en torno a todas las obras que él creaba, siempre tenía una recua de chavales de barrio a los que quería como si fueran sus propios hijos". Esta vertiente humana también fue elogiada por el alcalde durante la entrega de premios, que abarrotó la capilla de la Orden Tercera.

La jornada de entrega de premios tuvo además un cariz solidario. Se recaudaron 835 euros que han sido destinados a AFAL Ferrolterra, una entidad con la que colaboran desde hace años. Finalmente, se recuerda que el Belén de la Orden Tercera, del que es responsable la familia Martín, permanecerá abierto al público en horario de tarde hasta el día 5 de enero.