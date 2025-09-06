O Parrulo Ferrol celebra su retorno a Primera con una goleada

Mejor regreso a la máxima categoría, imposible. O Parrulo Ferrol ha comenzado la temporada en Primera División por todo lo alto, sumando sus primeros tres puntos tras una contundente victoria por 8-3 frente al Family Cash Alzira. El partido, disputado en la tarde-noche de este viernes en el pabellón de A Malata, fue un auténtico festival de goles que enloqueció a la afición.

El encuentro fue una locura desde el pitido inicial, con Novoa anotando el primer gol para los locales y Pablo empatando casi de inmediato para los visitantes. El juego de ida y vuelta mantuvo la tensión, y aunque el Alzira se puso por delante brevemente, O Parrulo no perdió la fe en su estilo de juego. Goles de Turbi, Penezio y Novoa, este último a 13 segundos del descanso, aseguraron una ventaja de 4-3 al finalizar la primera mitad.

La segunda parte mantuvo el ritmo trepidante, pero la efectividad de los ferrolanos marcó la diferencia. Diogo, Morgato y Penezio, con su segundo gol de la noche, ampliaron la ventaja hasta un cómodo 7-3. A pesar de los intentos del Alzira por recortar distancias, la defensa de O Parrulo se mostró sólida y Jhoy selló el marcador final con el definitivo 8-3.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol se sitúa en el liderato provisional a la espera del resto de la jornada. El equipo ya se prepara para su próximo desafío, que será el miércoles, cuando visitarán al Servigroup Peñíscola.