COPE
Podcasts
Deportes en Ferrol
Deportes en Ferrol

O Parrulo Ferrol celebra su retorno a Primera con una goleada

El equipo ferrolano se impone al Family Cash Alzira por 8-3 en un vibrante partido lleno de goles en A Malata

El jugador Mijan durante el partido de este viernes en A Malata

O Parrulo Ferrol

El jugador Mijan durante el partido de este viernes en A Malata

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

Mejor regreso a la máxima categoría, imposible. O Parrulo Ferrol ha comenzado la temporada en Primera División por todo lo alto, sumando sus primeros tres puntos tras una contundente victoria por 8-3 frente al Family Cash Alzira. El partido, disputado en la tarde-noche de este viernes en el pabellón de A Malata, fue un auténtico festival de goles que enloqueció a la afición.

El encuentro fue una locura desde el pitido inicial, con Novoa anotando el primer gol para los locales y Pablo empatando casi de inmediato para los visitantes. El juego de ida y vuelta mantuvo la tensión, y aunque el Alzira se puso por delante brevemente, O Parrulo no perdió la fe en su estilo de juego. Goles de Turbi, Penezio y Novoa, este último a 13 segundos del descanso, aseguraron una ventaja de 4-3 al finalizar la primera mitad.

La segunda parte mantuvo el ritmo trepidante, pero la efectividad de los ferrolanos marcó la diferencia. Diogo, Morgato y Penezio, con su segundo gol de la noche, ampliaron la ventaja hasta un cómodo 7-3. A pesar de los intentos del Alzira por recortar distancias, la defensa de O Parrulo se mostró sólida y Jhoy selló el marcador final con el definitivo 8-3.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol se sitúa en el liderato provisional a la espera del resto de la jornada. El equipo ya se prepara para su próximo desafío, que será el miércoles, cuando visitarán al Servigroup Peñíscola.

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

11:00 H | 6 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking