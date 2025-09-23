COPE
Deportes en Ferrol
Basket Ferrol busca crear una escuela de baloncesto en Neda con jornadas de puertas abiertas

La iniciativa, apoyada por el Ayuntamiento, está dirigida a niños y niñas de entre 6 y 10 años para fomentar el interés por este deporte en el municipio

Interior del pavellón municipal Ale de Paz

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

El club Basket Ferrol ha puesto en marcha unas jornadas de puertas abiertas en el pabellón municipal Ale de Paz de Neda con el objetivo de testar el interés de los vecinos para crear una escuela local de baloncesto. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, está pensada para niños y niñas de entre 6 y 10 años.

Las sesiones se celebrarán los martes y jueves de septiembre, de 17:00 a 18:00 horas. Los jóvenes deportistas están invitados a participar en estas jornadas gratuitas y divertidas, donde podrán demostrar sus habilidades, conocer el funcionamiento del club y animarse a formar parte de una futura escuela de formación en el municipio.

Desde el club se anima a todas las familias interesadas a asistir y descubrir de primera mano el ambiente deportivo que promueve la entidad, con el fin de introducir a los más pequeños en la práctica del baloncesto.

