As Pontes despedirá el año con su popular San Silvestre: deporte, disfraces y chocolate con churros

Foto de archivo de una edición anterior de la San Silvestre de As Pontes

El municipio de As Pontes ya lo tiene todo listo para cerrar el 2025 con zancadas y mucha diversión. El Concello organiza una nueva edición de su tradicional Carrera de San Silvestre, un evento que combina la actividad física con un ambiente lúdico pensado para todas las edades.

Las personas interesadas en participar podrán realizar su inscripción el mismo día de la prueba, a partir de las 15:30 horas. Las salidas están programadas para comenzar a las 16:30 horas de forma consecutiva, organizándose por categorías que se anunciarán a través de la megafonía del evento.

Premios a la creatividad: el mejor disfraz tiene recompensa

Más allá de la competición, la San Silvestre de As Pontes destaca por el colorido de sus participantes. Este año, el jurado premiará el ingenio con los siguientes galardones:

50 euros al mejor disfraz en cada una de las categorías.

150 euros como premio especial del jurado al mejor disfraz de la jornada.

Todos los premios se entregarán en forma de vales de compra de COHEMPO, que podrán canjearse en los establecimientos comerciales y de hostelería del municipio, fomentando así el consumo local.

Una meta dulce para todos

Como recompensa al esfuerzo, todos los corredores podrán disfrutar de un avituallamiento de chocolate con churros al finalizar la carrera. Además, la organización ha confirmado que todos los inscritos contarán con un seguro de accidentes para garantizar la seguridad durante el recorrido.

El evento cuenta con la colaboración fundamental de los clubes deportivos locales Olympo, Trieume y el Club Ciclista As Pontes, así como de la asociación de comerciantes COHEMPO.

Para resolver dudas, el Concello ha habilitado el teléfono 634 671 968 y el correo electrónico deportes@aspontes.org.