Taxistas de toda Galicia volverán a paralizar A Coruña el 13 de enero contra los VTC y sus incumplimientos: "Cada vez vienen más"

El sector del taxi en A Coruña ha anunciado una nueva movilización para el próximo 13 de enero en protesta por lo que consideran una inacción del Ayuntamiento frente a las irregularidades de los vehículos de transporte con conductor (VTC). La protesta consistirá en una caravana de taxis llegados de toda Galicia que recorrerá la ciudad para exigir que se cumpla la legislación vigente.

Inacción municipal y agravio con Vigo

Uno de los portavoces de la convocatoria, Juan Carlos Sambad, ha explicado que la protesta responde a la continua actividad de los VTC en servicios urbanos, a pesar de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sentenciara el pasado 14 de noviembre que no pueden realizarlos. Según Sambad, la Xunta dispone de un registro en tiempo real de los servicios de las VTC, lo que "es muy fácil" para que los ayuntamientos puedan sancionar a quienes incumplen la normativa.

Noela Bao Taxi en O Parrote (A Coruña)

Los taxistas denuncian un agravio comparativo con otras ciudades gallegas. "A Coruña solamente ha solicitado de alta a dos agentes para controlar a casi 100 VTCs", ha señalado Sambad. En contraste, ha destacado que "el ayuntamiento de Vigo ha creado el Servicio de Inspección de Transportes (Sintra) con más agentes para seguir los servicios irregulares".

Posibles acciones legales contra el Ayuntamiento

La paciencia del sector se agota y ya se plantean nuevas vías. "Estamos estudiando emprender acciones legales por dejación de funciones, no sé si puede entrar la figura de prevaricación administrativa", ha advertido Juan Carlos Sambad.

El convocante de la protesta ha calificado la situación como "una auténtica animalada" y ha lamentado que, lejos de solucionarse, el problema se agrava: "No es que no se esté haciendo nada con las que hay, sino que cada vez vienen más".

Una protesta al margen de las asociaciones

La manifestación del 13 de enero está organizada al margen de las asociaciones mayoritarias del taxi, que apuestan por el diálogo. La marcha, que cuenta con el apoyo confirmado de profesionales de Santiago y Vigo, partirá a las 12:00 horas desde el edificio de sindicatos y ocupará dos carriles en la avenida de Alfonso Molina.

Noela Bao Avenida de Alfonso Molina de A Coruña. Foto de archivo

Finalmente, Sambad ha ironizado sobre la respuesta que esperan del gobierno municipal. "La única duda que tenemos ahora es qué tipo de descalificativo van a usar contra nosotros, porque los que critican a un ayuntamiento o son gentuza o borrachos de barra de bar", ha sentenciado.