Un restaurante de Arteixo (A Coruña) busca al 'rey del chuletón' con un concurso inédito en Galicia

El restaurante Parrillada Gardel, ubicado en Arteixo (A Coruña), ha lanzado un reto para los amantes de la carne: el primer campeonato para ver quién come más chuletones de Galicia. Su organizador, Raúl Gutiérrez, ha explicado en el programa Mediodía COPE Coruña que la iniciativa surgió para poner en valor la calidad del producto local. "Aquí en Galicia, que tenemos la mejor mercancía, pues tenemos que también hacer un concurso de chuletón", ha afirmado.

Un formato por rondas "hasta que el cuerpo aguante"

La competición, que ya ha recibido llamadas de toda la comunidad, se organiza en mesas largas donde a cada participante se le servirá un chuletón de un kilo. Según vayan terminando, comenzará la siguiente ronda "hasta que el cuerpo aguante", detalla Gutiérrez. El objetivo es simple: gana quien más chuletones se coma para coronarse como el 'rey del chuletón'.

Está teniendo un éxito maravilloso, está llamando gente de todos lados" Raúl Gutiérrez Propietario de la Parrillada Gardel

El campeonato se desarrollará durante los viernes y sábados de noviembre. Las fases clasificatorias se harán en grupos de diez, de los que solo dos pasarán a la siguiente ronda. La gran final se celebrará en diciembre, coincidiendo con la tradicional cena baile que organiza el restaurante. Además, el hostelero ha adelantado que habrá una 'repesca general' para dar una segunda oportunidad a los eliminados.

Canva Imagen de archivo de carne a la parrrilla

Premio, coste e inscripciones

El campeón recibirá un premio de 1.000 euros o, si lo prefiere, una cena con todo incluido para 10 o 15 personas. En cuanto al coste para los participantes, Raúl Gutiérrez aclara que solo "pagarían la comida nada más", ya que la guarnición y la bebida corren a cargo de la casa.

La carne gallega es supertierna, maravillosa, una carne suave que se deja comer bien" Raúl Gutiérrez Propietario de la Parrillada Gardel

La idea, según su impulsor, es crear un ambiente de 'colegueo' y que la gente disfrute del producto y del restaurante. Para apuntarse, es necesario llamar al teléfono 981 60 07 24 o al 647 91 99 94, indicando nombre, apellidos y un teléfono de contacto. Gutiérrez incluso sueña con futuras ediciones: "El futuro es llevarlos al País Vasco para competir contra ellos'"