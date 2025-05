Paloma San Basilio: "Me encanta volver a Coruña para decir Gracias"

Este sábado, Paloma San Basilio vuelve a la ciudad que le trae recuerdos de su infancia. Y vuelve para dar las gracias por estos 50 años de trayectoria musical en los que nunca ha estado sola. Tampoco lo estará este sábado en el Palacio de la Ópera de A Coruña con su gira mundial de despedida "Gracias" Tour. Paloma San Basilio es una de las voces más icónicas y versátiles de la escena musical latina. Paloma, buenos días, ¿qué tal?

Muy bien. Encantada, totalmente feliz de recuperar la luz, aunque, la verdad es que no viene mal de vez en cuando un parón de estos.

¿Qué supone para Paloma San Basilio estar en A Coruña?

Pues supone el devolver a Coruña lo que me dio durante tantos años de mi infancia, de recuerdos, de ir con mi madre y acompañarla de compras, de pasear por esa playa, de vivir allí. Cuando mi hermano se fue recién casado inauguró su matrimonio en La Coruña, viviendo allí. La verdad es que es una ciudad maravillosa, espléndida, llena de luz. Y me encanta volver a Coruña para decir Gracias. Bueno, para decir gracias con este show y para firmar mi libro " UXOA, el secreto del valle" que el día 4 estoy allí en la Librería Arenas firmando esta historia maravillosa de búsqueda y de misterio.

Gracias es una palabra muy bonita que hay que decirla siempre. Cuando Paloma mira atrás, ¿no se puede sentir más que agradecida o hay alguna cosita en el camino que le hubiera gustado no vivir?

Hombre, por favor, ¿qué recorrido hay sin piedras, sin badenes, sin, de pronto, vueltas de guión girando en una dirección que no era la prevista? La vida se forma de todas estas cosas. Son como los ríos, a pesar de los meandros, siguen y llegan al mar. Yo creo que eso es la vida, superar los meandros, las carencias, las ausencias y quedarte con el ruido, con la corriente, con el agua fresca, que, al final, yo creo que es lo que prevalece después de 50 años en una profesión como ésta.

De estos 50 años de trayectoria musical, de más de 16 millones de discos vendidos, que se dice pronto, ¿cuál es el recuerdo más querido?

Pues yo creo que es el recorrido en sí. Ten en cuenta que cuando empiezas no tienes ni idea de lo que vas a hacer, no sabes ni siquiera si estás en el camino adecuado. Todo el mundo te mira como diciendo está loca esta persona y tú apuestas por esa locura. Y cuando te das cuenta que han pasado 50 años, de todo lo que he hecho, de la cantidad, no sé, de puntadas que hay en el bordado de mi vida, pues, realmente creo que todas han sido importantes, todas. La decisión, el continua, el no tirar la toalla en los momentos malos, el apoyo de mi familia constante y la complicidad de la gente, de los medios como vosotros y del público. Me quedo un poco con todo eso.

¿Qué vamos a ver en este concierto? Porque con 50 años de trayectoria musical podríamos estar cantando toda la noche

Sí, pero claro, yo tenía un poco la opción de decir hago un monográfico sobre mí misma, lo cual me aburría muchísimo. O me dedico también a ampliar, no, el panorama. He querido hacer un gracias también a los grandes autores de habla hispana que han conseguido esparcir nuestro idioma por todo el mundo. He ido a la música que oía cuando era pequeña, que en la radio oían mis padres, luego la música de mis hermanos, la mía y ahí he hecho un recorrido por grandes temas donde a la gente la animo desde el principio a cantar conmigo, a que compartan todas esas canciones que han formado parte de su banda sonora y ahí hay autores como Pablo Milanés o como puede ser José Luis Perales o como puede ser también Luis Fonsi. Hay muchos temas distintos y, por supuesto, están mis canciones. Mis canciones no pueden faltar y la puesta en escena, pues, es un concepto un poco sinfónico, muy apoyada en la cuerda, con unos audiovisuales muy bonitos que se han ido haciendo de acuerdo con lo que yo voy cantando y lo que voy contando. Una puesta en escena un poco teatral con unas velas que crean una profundidad. Realmente es muy bonito. La gente lo está disfrutando mucho. Se están llenando todos los teatros y la respuesta es: la gente disfruta, felicidad, cariño y bueno, una fiesta, que es lo que yo quiero, quiero que en vez de una despedida sea una gran fiesta.

Acompañada por tu talentosa banda, que incluye a tu propia hija entre las coristas. ¿Cómo es dar un concierto con tu hija?

Pues no te puedes imaginar. Una sensación de felicidad, de, por fin juntas después de tantas ausencias, de tantas cosas que me perdí cuando ella era una niña, darle la oportunidad de compartir conmigo este último vuelo, de recorrer países, ciudades...de recibir también el cariño de la gente, porque la gente la recibe con un enorme cariño. Y tener la posibilidad de que ella despliegue su talento porque tiene una voz maravillosa. Ha formado parte de este concepto desde el principio. Me apoyó, me ayudó a elegir los temas, el concepto y está ahí muy presente en la producción.

Con el amplio repertorio que tenemos, ¿ha sido difícil elegir?

Pues siempre es complicado, porque hay canciones que son canciones que a ti te gustan especialmente y que, a lo mejor, no han sido tan populares y tienes que dejarlas sin espacio. Y luego también tienes que ser un poco coherente. El público eligió canciones a lo largo de tu carrera para compartir contigo y, pues, tienes que compartirlas con ellos también. Ha habido dificultad porque son muchos temas, siempre falta alguno y siempre alguien te dice "te has saltado este" pero yo creo que hay que resumir y hay que elegir en un momento determinado.

¿Y ahora qué? Tras la gira, ¿qué vamos a hacer?

Pues voy a seguir escribiendo. Creo que "Uxoa, el secreto del valle" está teniendo mucho vuelo. Estoy muy feliz de la respuesta de la gente y de la crítica también, y seguiré escribiendo más adelante. Y a partir de noviembre con otro proyecto, con una obra de teatro donde haré un personaje y, bueno, hablaré a las personas que vengan a verme desde otro espacio de entrega, de amor, de humildad y de aprendizaje.