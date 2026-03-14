El nuevo destino del Pazo de Meirás: de residencia de Franco a espacio para la memoria

La sentencia del Tribunal Supremo ha puesto fin al largo litigio judicial por la propiedad del Pazo de Meirás. Ahora, el siguiente paso corresponde al Estado, que debe proceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad. Este cambio de titularidad es el punto de partida indispensable para hacer efectivo el fallo, ya que, por el momento, el inmueble sigue a nombre de la familia Franco. Con esta acción se podrán ejecutar las medidas que permitan su apertura completa y puesta al servicio de la ciudadanía.

Un espacio para la memoria

Esnlque ha argumentado el Concello de Sada (A Coruña), donde se encuentra el inmueble. Su alcalde, Benito Portela, ha señalado que una vez se inscriba el pazo a nombre de su "legítimo propietario", es el momento de "empezar a trabajar en los usos y finalidades que queremos que tenga el paso de Meiras". El objetivo es convertir Meirás en un verdadero espacio de memoria democrática que, además, reconozca la figura de su propietaria original, la escritora Emilia Pardo Bazán.

estatua de Emilia Pardo Bazán en A Coruña

Hasta ahora, el Pazo de Meirás, declarado Bien de Interés Cultural, solo permitía un acceso restringido. Las visitas, coordinadas por el propio ayuntamiento, se limitaban a los jardines, la capilla y el vestíbulo. Benito Portela ha explicado a COPE que este régimen de visitas tuvo un "éxito totalmente desproporcionado" y que, superada la "provisionalidad" de la situación judicial, esperan poder "permitirnos entrar en el paso y hacer más actividades de las que venimos realizando hasta el momento".

Alegría y trabajo colectivo

La noticia de la sentencia firme ha sido recibida con gran alegría en Sada, según ha transmitido el alcalde. Lo es "por lo que significa para nosotros que realmente es ya de forma definitiva, el paso de Meirás sea público, de todos y de todas", ha declarado Portela, quien espera que ahora se pueda disfrutar del pazo sin las limitaciones que imponía la situación judicial.

El alcalde ha querido incidir en que este logro es fruto de un trabajo colectivo. En este sentido, Benito Portela ha destacado la labor de "una cantidad de gente, y muchos de ellos de sala trabajando, colectivos de la memoria e historiadores que trabajaron y documentaron este trabajo". Para Portela, "no solo el hecho de que esté ubicado en Sada, sino que la participación de Sada en todo el proceso, y no hablo del ayuntamiento solo, sino de todos los vecinos y vecinas que participaron en la recuperación, nos tiene que llenar de una enorme satisfacción por el trabajo realizado y por el objetivo logrado".

Interior del Pazo de Meirás

Un aspecto aún pendiente es cómo se concretará la indemnización a la familia Franco por los gastos de conservación del pazo desde 1975. La defensa de la familia cifró en su momento esta cantidad en un mínimo de 800.000 euros, que el Estado deberá abonar a los hermanos Martínez-Bordiú cuando entreguen el bien al patrimonio público.

Un emblema para Sada

El Pazo de Meirás es, ante todo, un símbolo para el concello de Sada. "Para nosotros es un emblema", ha afirmado el alcalde. Portela ha recordado que en su pueblo hay tres Bienes de Interés Cultural, y destaca el contraste entre dos de ellos: el Museo Carlos Maside, que albergó "toda la cultura prohibida durante el franquismo", y la propia residencia de verano del dictador, "prácticamente, a dos kilómetros en línea recta".