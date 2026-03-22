¿En qué monumento de Granada se ha inspirado el nuevo paso de Jesús de la Paciencia?

Cada Semana Santa trae novedades. En algunos casos son muy sustanciales, en tanto suponen una novedad estética de relieve. Este año hay tres grandes estrenos. Se trata de las figuras del misterio del paso de la Sentencia, de cuya presentación ya informó COPE, el nuevo paso del Señor de la Meditación de los Estudiantes, que se dará a conocer este domingo, y otro nuevo paso, en este caso para Jesús de la Paciencia, una imagen de Pablo de Rojas (1549-1611), propiedad de la Diputación, cedido a la cofradía encargada de rendirle culto y que reside en la Parroquia Imperial de San Matías.

sustituye al paso de los moreno de 1975

Este nuevo paso viene a sustituir al que desde 1975 sale en la procesión del Miércoles Santo, una obra del Talle de los hermanos Moreno, realizada en metal plateado y que la hermandad conservará en su patrimonio, con la intención de utilizarlo en sus cultos y realizar con él unas andas. El encargado del diseño la obra de arte que se ha presentado este sábado 21 de marzo en la Parroquia Imperial de San Matías ha sido Ignacio Fernández-Aragón, que resultó elegido durante un concurso en el que pudieron votar los hermanos para seleccionar la obra de arte.

fernández-aragón, martín y quiros

Cuando a las siete de la tarde repicaban las campanas de la Imperial de San Matías y se abrían de par en par las puertas de este histórico templo promovido por Carlos V, el nuevo paso estaba situado ante el altar mayor. Inmediatamente el templo se llenó de fieles que pudieron contemplar la obra de arte, una exposición explicaba el proceso de su ejecución y posteriormente asistir a una conferencia de su diseñador, Ignacio Fernández-Aragón, que ha contado para llevar a cabo su obra con el concurso del tallista, Felipe Martín, y del orfebre Alberto Quirós. En realidad lo que se pudo apreciar fue una primera fase. Un proyecto de tal envergadura se concreta a lo largo de varios años, pero con lo que se muestra ya es fácil hacerse una idea inicial del trabajo. En esta primera fase se ha podido realizar el canasto, a falta de dorar y la original peana de fajalauza, tradicional manera en Granada de realizar la cerámica. Ha sido suficiente para apreciar su volumen y su mayor altura. Todo se ha medido para que no ofrezca dificultades su salida por la puerta de la parroquia.

inspirado en la capilla real

Ignacio Fernández-Aragón es un arquitecto que también ha realizado numerosos trabajos para hermandades, como los pasos de su Hermandad de Jesús Despojado, la Casa de Hermandad del Cristo de San Agustín, la puerta de salida de los Ferroviarios o la remodelación de la entrada de la Parroquia de los Dolores. Experto conocedor del arte y de Granada, ha querido inspirarse en el caso de su intervención para Jesús de la Paciencia en los relicarios y el altar mayor de la Capilla Real de Granada. De estos elementos ha tomado formas para los arcos, columnas y adornos que configuran un conjunto de especial atractivo y dotado de una personalidad excepcional. En el canasto se ha integrado la colección de pinturas en forma de tondo que reproduce a los doce apóstoles, obra que realizó Antonio López el año2.000. Todavía queda el respiradero o el dorado, en el que, a semejanza de los que hay en la Capilla Real, también desea utilizar otros colores.

Uno de los aspectos que ha querido cuidar es el de la iluminación. Se han aumentado los puntos de luz hasta alcanzar el número de dieciséis. La Cofradía de las Penas, promotora de esta obra dedicada a su titular cristífero, está de enhorabuena, los cofrades también y el patrimonio cultural granadino ha sumado de esta forma un valioso elemento que enriquece uno de los panoramas artísticos de gran valor, el de las hermandades de Granada.