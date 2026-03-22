La IV Festa do Marisco de Ferrol crece y habrá un homenaje al mariscador 'Meiro' como pregonero

La cuarta edición de la Festa do Marisco de Ferrol, organizada por la Cofradía de Pescadores e Mariscadores, se presentó este viernes en la Sala Curuxeiras del puerto como un evento cultural, social y de reivindicación del producto local.

El patrón mayor, Gustavo Chacartegui, fue el encargado de desglosar un programa que incluye desde un certamen internacional de cantos de taberna hasta un homenaje al veterano mariscador 'Meiro', pasando por un simulacro de rescate marítimo.

Acompañado por el teniente de alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, y la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, Chacartegui explicó que la fiesta, que se celebrará en paralelo a la Semana Santa, ha tenido que ampliar sus infraestructuras para acoger una programación que ha ido "sumando sorpresas".

La principal novedad es la instalación de una segunda carpa de actividades para albergar el I Certame Internacional de Cantos de Taberna, que reunirá a 16 agrupaciones llegadas de toda España y Portugal.

"Ellos nos propusieron realizar el primer certamen. Les gustó el proyecto, el puerto, el sentido de la fiesta, y eso fue la chispa que empezó todo", señaló Chacartegui, quien detalló que este crecimiento ha obligado a reordenar el espacio.

Entre las dos carpas principales se instalará un pasillo con una docena de jaimas para artesanos locales, creando un circuito cerrado que permitirá disfrutar de las actividades independientemente del tiempo.

La reivindicación del marisco de la ría de Ferrol como producto de calidad con "apellido propio" fue otro de los ejes del discurso del patrón mayor. Chacartegui destacó que, gracias a eventos como este, la almeja babosa de la zona se está pagando a precios de entre 40 y 44 euros el kilo, muy por encima de las medias de las rías bajas, lo que repercute directamente en la economía de los profesionales del sector. "Con tres kilos, pueden hacer un jornal. Están aguantando estos días porque saben que lleva buen precio", afirmó.

VARIAS ACTIVIDADES

El programa incluirá también showcookings de cocineros locales, charlas divulgativas sobre construcción naval, la participación de un tiktoker de la propia cofradía para dar repercusión al evento, y un simulacro de rescate con helicóptero en la dársena, a petición de una asociación que quiso retomar un homenaje al Salvamento Marítimo que no se celebraba desde hacía tiempo.

En un plano más solidario, Chacartegui anunció un concurso de dibujo infantil para diseñar una camiseta cuyo beneficio se destinará a la restauración del trono de la Virgen del Carmen y la cruz del Cristo de los Navegantes, que se encuentran en mal estado. Todos los dibujos presentados serán expuestos y los participantes recibirán una camiseta con su propia obra.

El broche emotivo lo puso el anuncio de que el pregonero de esta edición será el mariscador 'Meiro', un veterano socio de la cofradía recientemente jubilado por motivos de salud y que, según destacó Chacartegui, acaba de participar en el rodaje de una película estrenada en Málaga. "Quisimos hacerle este pequeño homenaje de despedida como buen compañero y buen profesional", explicó.

El teniente de alcalde, Javier Díaz Mosquera, valoró la cita como "un aliciente" para la Semana Santa ferrolana, destacando que la ciudad "está de moda" y que eventos como este complementan la oferta turística en unas fechas clave.

Por su parte, la delegada de la Xunta, Martina Aneiros, subrayó que la fiesta se consolida ya en el calendario y ayuda a concienciar sobre la importancia del consumo de pescado y marisco en la dieta.

La IV Festa do Marisco se desarrollará a lo largo de varios días coincidiendo con la Semana Santa, con comidas y cenas en la carpa principal, servicio de cafetería y ludoteca en horario de tarde, y actuaciones musicales en las dos carpas durante toda la jornada.

La organización espera superar la afluencia de ediciones anteriores, a pesar de los temporales que obligaron a cerrar varios días en 2025. "El tiempo apunta a que las borrascas acabaron", confió Chacartegui.