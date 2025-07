¿Usas Uber en A Coruña? El servicio urbano es ilegal y los taxistas quieren ir a los juzgados

Todavía colea el accidente ha agudizado la guerra entre taxis y Uber en A Coruña. Un vehículo de este servicio arrolló a un motorista en el cruce entre la avenida de Arteixo y Juan Flórez el pasado domingo. El siniestro demuestra, según el sector del taxi, las prácticas irregulares de estos conductores en la ciudad gallega.

Noela Bao Juan Flórez A Coruña

Ocurrió a las 23:15h, cuando el Uber, que bajaba por la avenida de Arteixo, se llevó por delante al motorista. La Policía Local investiga el suceso, pero varios testigos aseguran que el coche se saltó un semáforo después de cargar pasajeros en la parada de taxis frente al Zara, algo que no tienen autorizado. Antonio Vázquez, presidente de Radiotaxi Coruña, afirma que “el vehículo recogió gente en la parada de taxis y luego se saltó el semáforo en rojo”, algo que vieron taxistas que le hicieron señales luminosas al VTC cuando presenciaron la maniobra tras bajar desde la plaza del Libro.

Denuncian prácticas irregulares de los VTC

Desde el sector del taxi denuncian que estas irregularidades son habituales. “Nos cargan con total impunidad, incluso delante de nosotros”, dice Vázquez, quien asegura que hay vehículos operando “sin la placa azul obligatoria”.

Noela Bao Gente esperando por un taxi en A Coruña

“Nos sentimos totalmente humillados”, comenta. Vehículos VTC que rondan paradas de taxis en momentos de especial aglomeración como fiestas, conciertos o llegadas de un tren en la estación forma parte del día a día en la ciudad.

Uber no puede operar dentro de A Coruña

Uber volvió a operar en A Coruña en mayo, tras un parón desde 2021. Solo puede hacer servicios interurbanos por licencia, por lo que para operar dentro del municipio necesitaría una autorización específica del Ayuntamiento.Para poder hacer trayectos en el ámbito municipal, Uber necesitan una autorización específica del Ayuntamiento. Eso significa que se puede reservar un trayecto desde María Pita a Alvedro, pero no a un destino dentro de la ciudad. Sin embargo, la aplicación permite hacer estas reservas sin restricciones.

Los taxistas consideran que esto supone competencia desleal. Ricardo Villamisar, presidente de Teletaxi, asegura que “ellos saben que no pueden hacer servicios urbanos, pero lo hacen igualmente”, y critica que no se someten a las mismas exigencias que los taxistas, como los exámenes o tarifas reguladas.

Alamy Stock Photo Conductor de taxi conduciendo un coche con taxímetro y teléfono inteligente montado en el salpicadero

La impunidad con la que se saltan la ley tiene atónitos y cabreados a los taxistas, que entienden que el pico de demanda del taxi no justifica, en absoluto, esta competencia desleal. “tienen que regirse por la normativa y la normativa dice claramente lo que pueden hacer”, insiste Villamisar.

Llamamiento a las administraciones… sin respuesta

El sector ha solicitado apoyo a las administraciones, pero denuncian que se pasan la responsabilidad unas a otras. “El Concello dice que no ha dado licencias y la Xunta que la competencia sancionadora es municipal”, explica Villamisar, quien avanza que si nadie actúa “tendrán que ser los juzgados los que lo aclaren”.

Especial indignación ha generado la respuesta de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que justifica que no puede actuar porque hay una nueva ordenanza de movilidad en trámite. Y pone un ejemplo.

“Si mañana al ayuntamiento le pido una licencia para abrir un bar y me dice: usted vaya abriéndolo y luego cuando le llegue la licencia ya veremos.... Yo abro bar, pub, discoteca, abro de discoteca, abro de todo. Me imagino que la policía local al día siguiente viene y me precinta el negocio, lo tengo claro”, argumenta. Del mismo modo, “si en estos momentos Uber no tiene licencia para hacer servicios urbanos, evidentemente no puede hacer servicios urbanos cuando entre en vigor, si ellos la aprueban y lo consideran, podrán hacer esos servicios. Mientras tanto no los pueden realizar.”