La doble barrera de los migrantes en Galicia: la odisea de la vivienda y el laberinto burocrático

La entidad ACCEM visibiliza esta tarde la realidad de la emigración de ida y vuelta en la 13 edición de "A Radio Conta", un evento que se celebra en la Fundación Barrié. La coordinadora de la entidad en Galicia, Cristina Ucieda, desgrana los problemas que afrontan las personas migrantes, que a menudo son los mismos que los de la ciudadanía en general, como la vivienda o el trabajo, pero agravados por barreras específicas como la burocracia, la soledad o el idioma.

El acceso a la vivienda, un escollo generalizado

Actualmente, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los problemas más graves para la población. Sin embargo, Cristina Ucieda subraya que la situación es especialmente complicada para colectivos vulnerables. Se encuentran con enormes dificultades para alojar a personas migrantes, refugiadas, mujeres solas con hijos o personas jóvenes, en parte por la "falsa idea de que no pagan", un prejuicio que dificulta su integración.

Un dato revelador que ha observado la entidad es que la edad media de las personas que se acercan a las entidades también está bajando. Esto evidencia que la precariedad habitacional y social afecta cada vez más a los jóvenes, tanto migrantes como locales, que buscan apoyo en organizaciones como ACCEM.

Un laberinto de trámites y soledad

Más allá de la vivienda, las personas migrantes enfrentan otros retos significativos. "Los problemas burocráticos son los más complicados", afirma Ucieda. Este factor, unido al desconocimiento administrativo, la falta de una red de apoyo o las barreras idiomáticas, conforma un camino lleno de obstáculos que varía enormemente según el proceso migratorio de cada persona.

Los problemas burocráticos son los más complicados" Cristina Ucieda Coordinadora de ACCEM en Galicia

La situación es una "pescadilla que se muerde la cola", ya que sin la documentación en regla es casi imposible encontrar un trabajo. Ucieda distingue entre los solicitantes de protección internacional, cuyo proceso les facilita una autorización de residencia y trabajo que acelera su integración, y otras personas migrantes que pueden tardar un mínimo de dos años en obtener una solución de residencia legal.

El papel de ACCEM y la llamada a la acción

ACCEM no solo ayuda a migrantes, sino también a personas sin hogar. En su centro de A Coruña, gestionado junto al Concello de A Coruña y la Xunta de Galicia, ofrece cobertura social básica, como desayunos, y un programa de apoyo a la inclusión que incluye búsqueda de vivienda, ayudas económicas y gestiones administrativas.

Ucieda pide a las administraciones públicas un "mayor compromiso con la sociedad más vulnerable", enfocado en mujeres, niños y víctimas de trata. Reclama mantener vivo el compromiso social y la visión de diversidad y justicia social que se impulsaron con la democracia.

Finalmente, la coordinadora explica que los ciudadanos pueden colaborar mediante donaciones económicas, que facilitan la gestión de la ayuda, o a través del voluntariado. No obstante, insiste en que la contribución más importante es la cotidiana, basada en la empatía y el respeto al vecino, independientemente de su origen. "El respeto a todas las personas es la clave de todo ello", concluye.

El respeto a todas las personas es la clave de todo ello" Cristina Ucieda Coordinadora de ACCEM en Galicia

Cualquier persona que quiera colaborar con Accem pueden hacerlo a través del Bizum 04939. La donación se realiza a través del apartado "Doar a ONG".

A RADIO CONTA

La edición de este año también conmemorará el 75 aniversario del programa de radio en gallego más longevo, que actualmente sigue emitiéndose en Uruguay. Así se establecerá una conexión especial con Radio Oriental, que emite desde 1950. Sobre el importante papel de la radio como puente entre Galicia y la diáspora hablarán el director Xan Leira, la periodista Mónica Rebolo y el profesor Henrique Rabuñal.

De radio en gallego sabe mucho la académica Ana Romaní, que abordará la figura de la periodista Begoña Caamaño, homenajeada el Día de las Letras Gallegas 2026. El guionista Óscar Cruz se basará en las emisiones en gallego en la diáspora para diseñar los dos pases de radioteatro en directo.

Además de esto, por la sede de la Fundación Barrié se pasarán también Iván Fernández Ramil, para descubrir increíbles inventos gallegos y Óscar Blanco, cazador de eclipses, que contará el hito astrológico que vivirá A Coruña en 2026. El humor vendrá de la mano de Xosé Antonio Touriñán, David Perdomo y Leti da Taberna.

En el campo de la música, A Radio Conta contará con la participación de José Manuel Cancela, hijo de emigrantes gallegos y ganador de cinco Premios Emmy. Se rendirá homenaje a Sito Sedes, con sus hijos Montse y Carlos, el músico Xurxo Souto y Noly, actual cantante de la orquesta Los Satélites.

Cartel de la 13 edición de A Radio Conta

A Radio Conta se celebra este sábado, de 17 a 20h en la Fundación Barrié. El acceso es libre hasta completar aforo.